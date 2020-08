Nicole Kidman per fi es va poder reunir fa pocs dies amb la seva mare després del confinament. L’actriu torna a ser a Austràlia i va penjar dues fotografies a Instagram amb el text “És tan bo poder abraçar la mare! Han passat 8 mesos”

L'actriu va passar el confinament a Tennessee, on viu amb el seu marit, el músic Keith Urban, i va tornar al seu país natal amb permisos especials per participar en la sèrie Nine Perfect Strangers.