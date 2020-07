A mà, ben fet i amb molta cura

Marc Morro. Coses ben fetes

Objectes de decoració fets amb fusta i amb filosofia Km 0

249x249 Una de les creacions de Marc Morro Una de les creacions de Marc Morro

“L’artesania està en boca de molts i en mans de pocs”, critica Marc Morro davant la banalització que considera que s’ha fet del concepte. I continua: “No s’han de buscar coses fetes a mà perquè sí, sinó prioritzar les coses ben fetes en tots els sentits. Ja siguin manuals o no”. Aquest dissenyador d’objectes treballa a AOO, una petita empresa de mobles de Barcelona creada l’any 2013 amb els seus socis Oriol Villar i David Martí. La filosofia que tenen és ben clara: creen col·leccions i objectes de decoració de proximitat, elaborats per artesans o fabricants locals, i amb fusta com a principal matèria primera i fil conductor de les peces per la seva olor, calor humana, disponibilitat i versatilitat. “Nosaltres intentem fer les coses fàcils, senzilles, funcionals i com més anònimes millor de la manera més adequada i responsable que podem”, detalla en Marc, que considera que “el valor està en saber actualitzar la tradició de manera coherent i mantenir un resultat de qualitat”. Ni més ni menys.

Jordi Canudas. Artesania digital

Quan el treball manual troba la tecnologia per crear peces úniques

651x366 La dippling lamp / Marset La dippling lamp / Marset

Un procés artesà només té sentit en els casos a què la indústria no pot arribar”, explica Jordi Canudas, especialitzat en làmpades de disseny. “Trobo més interessant el concepte d’artesania digital o robotització de l’artesania”, segueix. Canudas parteix del treball manual, per després masteritzar i digitalitzar les seves pròpies tècniques. Aquest procés s’aprecia en dos dels seus dissenys més reconeguts: la Less Lamp i la Dipping Lamp. “En aquest últim cas hem desenvolupat una màquina en què l’operari controla fins on submergeix cada capa de pintura de la làmpada. Un procés més artesanal que industrial”, conclou.

Castañer. Nou dècades d'essència artesana

L'herència centenària d'una família d'artesans

651x366 Catañer Catañer

Castañer té 93 anys d’història. La firma la van fundar l’any 1927 Luís Castañer i el seu cosí, Tomás Serra, i avui en dia la tercera generació de la mateixa família du les regnes del negoci, mantenint la tradició artesana. “Seguim utilitzant les màquines originals per cosir les soles i usem els mateixos materials i formes de tractar l’espardenya a través del jute i el cotó. De fet, tenim registres que avalen que el primer artesà Castañer va utilitzar aquesta tècnica l’any 1776”, explica Rafael Castañer, copropietari de l’empresa. Al taller, ubicat a Banyoles, una mestra artesana s’encarrega de transmetre el seu know-how a tot l’equip per garantir el relleu generacional. “Els artesans formen part de la nostra cultura i els hem de protegir i potenciar”, detalla. El consumidor també ho aprecia. “Ara dona més valor a les coses fetes a mà, cosides aquí i que es facin de manera sostenible”, afegeix en Rafael. Castañer manté el llegat del fet a mà, però evoluciona pel que fa a tendències: la sabata tradicional pensada per a la gent del camp ara és una icona de moda.

Atelier Batac. Pell i detall

Aquestes bosses de cuir atemporals surten del taller que la dissenyadora

249x249 Atelier Batac Atelier Batac

Cristina Gómez sempre té les eines a punt per dissenyar nous prototips de bosses de cuir de disseny minimalista amb detalls impecables. Abans d’aprovar les formes definitives experimenta i assaja. “Són l’objecte més apreciat per a un artesà, són personals i mai es comparteixen. En el cas del ganivet de tallar ha agafat la forma de la meva mà”, explica al seu taller de Gràcia. Les seves eines provenen de Colòmbia. Aquesta emprenedora va canviar el món del cinema per l’artesania amb Atelier Batac. I el canvi ha sigut en positiu: “Soc jo i la meva manera de ser expressada en les meves creacions”, conclou.

Gemma Galdón. Barrets en moviment

El valor del treball manual darrere de cada peça

540x343 Gemma Galdón Gemma Galdón

“Qui no té pretensions per fer una tasca amb passió i interès pel que fa difícilment crearà un producte de qualitat”, afirma amb contundència Gema Galdón, especialitzada en barrets i peces úniques que vesteixen el cap. En l’art, la literatura, els objectes... aquesta artesana valenciana amb botiga al barri de Gràcia pot trobar la inspiració a tot arreu. “Puc passar-me hores contemplant una textura o un color. Forma part del meu procés creatiu”, afegeix. La Gema té la seva pròpia tècnica: “Estic enfocada a captar l’aire i el moviment com els artistes futuristes i m’agrada molt muntar estructura sense bases o amb bastides internes”.

Albert Coll. Joieria contemporània

Les creacions artesanes que surten de les mans d'un avi i una neta

315x388 Albert Coll Albert Coll

“Les mans mai fallen”, assegura Albert Coll, el joier amb més premis de l’estat espanyol (12 guardons). Té 92 anys, una trajectòria de gairebé set dècades i, tot i estar jubilat, es manté actiu amb la seva firma homònima, que ha ressorgit amb l’ajuda de Mireia Arasa. Avi i neta, qui ha heretat les tècniques artesanes, formen un tàndem perfecte: tradició amb modernitat. “El meu avi dissenya sense saber-ho. Un dia arribes a casa i veus la meravella que ha creat de forma lliure i espontània. Mentrestant, jo decideixo la línia de la col·lecció”, diu. El resultat: joies contemporànies elaborades a mà en or i titani que sedueixen les noves generacions.

Berta Cabestany. Moda d'origen

La creació tradicional passada pel sedàs de la digitalització

651x366 Beta Cabestany Beta Cabestany

“M’agrada l’artesania perquè implica la paraula família ”, diu Berta Cabestany, dissenyadora de moda. La família és l’equip que l’ajuda a confeccionar les col·leccions wearable couture : és a dir, roba que segueix els processos, els acabats i tota la dedicació que requereix l’alta costura però aplicat a un tipus de moda que està pensada per al dia a dia. La firma és de Barcelona, però el seu públic és internacional. Les tècniques artesanes estan a l’ordre del dia: des de brodats, calats, punts de creu, pedreria tallada o blind drawing. “Un altre aspecte curiós és que els estampats són pintures meves que després digitalitzem”, afegeix la dissenyadora, que deixa clar que: “És un procés molt divertit!”

Etnia Barcelona. Art i tecnologia

Una aposta per l'artesania, la cultura i la tecnologia

651x366 Etnia Barcelona Etnia Barcelona

Etnia Barcelona és art i cultura. Així ho transmet en les seves habituals col·laboracions amb artistes, però també uneix l’artesania amb la tecnologia. “És curiós com el procés de fabricació d’unes ulleres combina el fet a mà amb les últimes innovacions tecnològiques de manera harmoniosa”, explica Edu Pitarch, director creatiu de l’empresa. La firma independent d’ulleres dissenya els prototips a Barcelona mitjançant programes de disseny que utilitzen la tècnica del 3D. En paral·lel, també elabora línies de color específiques per a cada ullera. El procés artesanal es fa a Milà i se centra en els acetats en què es posen sobre la taula multitud de textures i colors per veure quin encaixa millor. “Tot aquest últim procés és artesanal. De fet, si veiessis la fàbrica on treballem és com transportar-se 100 anys enrere”, detalla.