Renée Zellweger protagonitzarà una nova sèrie de Netflix

Renée Zellweger serà la protagonista de What/If, una nova sèrie de Netflix que vol explorar “l’efecte dòmino que es produeix quan persones acceptables comencen a fer coses inacceptables”. La ficció tindrà forma d’antologia (és a dir, cada temporada presentarà una trama independent de les altres, amb una vinculació temàtica) i, segons la plataforma, cada bloc de capítols abordarà “una història moral diferent inspirada per material cultural significatiu” i mostrarà “la força que pot tenir una sola decisió fatídica per canviar la trajectòria de tota una vida”. Netflix ha encarregat de moment una temporada de deu capítols, en els quals Zellweger interpretarà l’Anne, un personatge sobre el qual la plataforma encara no ha donat cap detall. El creador i guionista de What/If és Mike Kelley, que també va estar al darrere de Revenge, i entre els productors executius hi ha Robert Zemeckis, director de pel·lícules com Retorn al futur i Forrest Gump. Aquest projecte suposarà el debut de Zellweger com a protagonista d’una sèrie de televisió: fins ara la seva experiència a la petita pantalla es redueix a dos papers en telefilms de principis dels 90.