Teatre amb veu de dona al Maldà

Els Pirates Teatre han arribat al cinquè aniversari com a gestors del Maldà gairebé sense ni adonar-se’n. La companyia bufarà les espelmes a la tardor i prepara un acte especial “per mostrar l’agraïment a totes les persones que hi han fet confiança”, avança la productora dels Pirates Teatre, Marina Marcos. Ara bé, l’aniversari no trencarà amb la línia artística de la sala, que per a la pròxima temporada té en cartera 19 espectacles, dels quals nou seran estrenes i cinc seran reposicions.

El catàleg del nou curs del Maldà és heterogeni i compta amb propostes teatrals, musicals i de dansa que abordaran temes com la crisi dels refugiats i les reivindicacions feministes. Si bé no hi ha un fil que lligui tots els espectacles, sí que destaca la presència de muntatges impulsats per veus femenines. “Hem decidit produir nosaltres alguns projectes per garantir una programació paritària”, diu Marcos, que explica que des del Maldà han donat forma a Rastres_Argelers d’Aina Huguet, que ha creat un espectacle sobre els exiliats als camps d’Argelers, i Akelarre de The Feliuettes, que tenen entre mans una obra sobre les dones. Paral·lelament la sala estrenarà Ciutat de gespa, dels creadors de Paquito Forever i Peter Pan, la primera col·laboració del Maldà amb el centre d’arts L’Excèntrica de Santa Coloma de Gramenet. Totes les propostes s’aixopluguen sota el seu lema “Històries de prop”, que fa referència “tant a les temàtiques d’actualitat de les obres com al fet que són muntatges de petit format en què el públic té els actors a tocar”, subratlla Marcos.

La nova temporada del Maldà arrenca avui amb noves funcions de Tot el que no ens vam dir, un musical d’Alícia Serrat i Miquel Tejada sobre els límits de l’amor i l’amistat. Es tracta de la segona peça d’una trilogia sobre l’amor que Serrat va iniciar l’any passat amb Per si no ens tornem a veure. Aquesta nova història “parla de l’ètica i la fidelitat des d’una òptica més contemporània”, explica la dramaturga i directora. Miquel Tejada ha optat per dotar el muntatge “de cançons d’estil pop i modernes” que ell mateix interpreta al piano.

El musical, protagonitzat per Carles Alarcón, Sònia Catot, Clara Solé, Víctor Arbelo i Ester Tort, gira al voltant d’un grup d’estudiants de filosofia que preparen un treball d’ètica. “És un espectacle que t’obliga a posicionar-te en funció de les experiències que has viscut. Un dels dubtes que planteja és si hi ha bons i dolents a les històries d’amor”, explica el productor del muntatge, Daniel Anglès.

Estrenat al maig, Tot el que no ens vam dir torna ara al Maldà amb 20 funcions que nodreixen així l’escassa programació teatral de la cartellera barcelonina a l’agost. La sala és, juntament amb Versus Glòries i el Teatre Gaudí, una de les poques que a l’estiu no fan vacances. “Mentre que al juliol hi ha una oferta teatral desmesurada, l’agost és un desert i el públic queda bastant orfe -assenyala Marcos-. Obrim a l’estiu des del 2014 i sempre ens ha anat molt bé. És una manera de proporcionar als espectadors més opcions per venir al teatre”. Les sessions del Maldà, però, s’adapten a les rutines estiuenques: durant aquest mes fan funcions de dilluns a dijous i descansen el cap de setmana.

Les joies que tornen aquest curs a la sala

Tot el que no ens vam dir Alícia Serrat s’endinsa en els límits de l’amor amb un musical que parla de la fidelitat, l’ètica i els secrets autoimposats.

La màquina de parlar Ciència-ficció amb Victòria Spunzberg, que imagina una història en què màquines i emocions són una sola cosa.

Barbes de balena Partint de Dolors Aleu, la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya, el musical repassa la situació de les dones al llarg dels anys.

Les dones sàvies El duet format per Enric Cambray i Ricard Farré torna a escena amb l’obra de Molière que van estrenar el 2016 i que ha sigut tot un èxit.

El llarg dinar de Nadal El clàssic nadalenc del Maldà repeteix amb la història de 90 anys a través de 90 dinars familiars.