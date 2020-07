TvBoy, artista urbà: “Quan jo estava una mica perdut, l’Angelo va aparèixer”

L’any de TvBoy -pseudònim artístic de Salvatore Benintende- va ser el 2018. Una intervenció seva apareguda als carrers de Roma, en què es veia Matteo Salvini i Luigi Di Maio fent-se un petó, li va comportar diverses denúncies de la policia, però també va col·locar la seva obra en el centre del debat polític en un país que contemplava amb perplexitat l’acord entre els líders de la Lliga i del Moviment 5 Estrelles per formar govern. “En aquells moments estava una mica perdut, perquè havia tingut un gran ressò mediàtic i no podia assumir tota la feina que m’estava sortint”, explica. Va ser llavors quan, casualment, va aparèixer en la seva vida l’Angelo Casa. “Ell era a Barcelona assistint a una fira i em va venir a veure al taller. Em va encarregar un quadre basat en L’últim sopar de Leonardo da Vinci, que a ell li encantava, i al cap de poc ens vam retrobar a Nàpols”.

Al sud d’Itàlia TvBoy tenia diferents projectes. Als carrers de Nàpols hi va pintar San Maradona i un altre grafiti del còmic Totò, molt popular a Itàlia, i a Pompeia, on l’extrema dreta havia amenaçat els organitzadors del Gay Pride, hi va fer el papa Francesc sostenint un cor amb els colors de l’arc de Sant Martí. Aquesta vegada l’Angelo ja va exercir de còmplice: “Em va guiar, em va acompanyar en cotxe a tot arreu. Ens vam caure molt bé. Ell és nascut a Palerm, com jo, i té un accent molt marcat que des del primer moment em va recordar la meva infància”. El grafiti del Papa va tornar a generar una gran polèmica: primer va ser esborrat, però posteriorment el mateix alcalde de Pompeia va sortir en la seva defensa i va assegurar que l’obra de TvBoy havia de ser un estímul per al diàleg.

Va ser enmig d’aquell enrenou mediàtic que l’artista va demanar a l’Angelo que es convertís en el seu representant. “Jo necessitava algú que m’ajudés i ell, que venia del món dels negocis, sempre havia estat un enamorat de l’art. A partir d’aquell moment hem viscut tot tipus d’aventures i d’anècdotes relacionades amb l’art urbà. És una historia de com una relació d’amistat es converteix en una relació professional”. Els dos comparteixen ara diferents projectes, des d’una exposició en un museu italià, prevista per al 2021, fins a la recent publicació, aquest juny, del llibre La calle es mi museo (Libros Cúpula). A banda de continuar sorprenent amb les seves intervencions al carrer. També a Barcelona, on en els últims anys ha pintat una Gioconda amb mascareta i mòbil a la mà -amb motiu de la suspensió del Mobile-, una escena amorosa entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, i una pietà d’Oscar Camps aixecant un refugiat en braços.