La Vella Farga: Una masia feta oasi per a qui necessiti tranquil·litat

Si de les mil masies que diuen que té el Solsonès només en voleu visitar una, no ho dubteu, ha de ser La Vella Farga. Una edificació tradicional del segle XI que ha estat meticulosament restaurada respectant els elements arquitectònics originals i que alhora no renuncia al disseny. És un hotel familiar que respon a la visió de la Gemma i el Martí, que un bon dia van descobrir aquesta masia passejant. Van quedar impactats pel silenci i la pau del lloc i per la majestuositat de l’edifici. Aquesta essència es manté intacta. Podeu passar hores badant i descobrint els mil detalls que té l’hotel. Fixeu-vos en els grans contraforts que reforcen els murs o, si sou amants dels mobles restaurats i d’antiquari, pregunteu per l’armari del 1784 o la banyera de marbre del 1900. Si teniu sort, potser us allotgeu a l’habitació que té un retaule barroc dalt del llit. L’establiment disposa de 14 habitacions, cada una d’elles té nom i no n’hi ha dues d’iguals; els preus també difereixen.

Aquí no cal patir gaire per fugir de les multituds ni per mantenir la distància de seguretat, ja que la masia, ubicada al poble de Lladurs, està envoltada de 300 hectàrees de prats, pins centenaris i camps de conreu. És tot el que t’envolta des de la piscina climatitzada desbordant (aquelles que queden tan bé a les fotos), on t’imagines en horitzontal i llegint un bon llibre. Si sou a prop i voleu fer-hi una visita, una magnífica opció és fer un àpat al restaurant, que ofereix diverses propostes d’autor fetes amb productes de proximitat. Les podeu consultar a la seva web. Veureu que el servei també traspua l’amor que hi han posat els propietaris. No és d’estranyar que hagi estat l’únic hotel de l’Estat que aquest any ha entrat a l’associació Relais & Château. Ho tenim massa a prop per no fer-hi una visita.