Maria Nicolau: “L’Anna és l’únic vincle perenne, que mai ha trontollat“

Quan pensa en la paraula amistat, a la cuinera Maria Nicolau ràpidament li ve al cap una persona: la seva germana. L’Anna és dos anys més petita que ella i durant tota la seva infantesa van tenir una relació purament de germanes. “De petites ens barallàvem molt, com totes les germanes, suposo. L’amistat va començar més endavant, durant l’adolescència”, recorda Nicolau. Quan va complir 18 anys, la cuinera va marxar de casa i va ser a partir d’aleshores que el lligam amb l’Anna va començar a convertir-se en una amistat. “Vaig estar un temps lluny, i l’Anna va acabar sent la meva millor amiga. Amb ella he pogut compartir totes les etapes de la meva vida. És l’únic vincle perenne, que mai ha trontollat”, assenyala Nicolau.

Per a les dues germanes, comptar l’una amb l’altra ha sigut molt important. “Provenim d’una família altament disfuncional. Cadascuna de nosaltres és, per a l’altra, un pal de paller, allò que fa que el vaixell no s’enfonsi. L’Anna és l’amistat més preuada que tinc, perquè no hi ha res que pugui passar que em faci deixar d’estimar-la”, subratlla la cuinera.

A mesura que es van anar fent grans, cada germana va escollir un camí vocacional diferent, si bé tots dos estan relacionats amb la creació. Mentre que la Maria es va decantar per la gastronomia, l’Anna ho va fer per la literatura. “Els nostres dos mons acaben confluint -assenyala Nicolau-. Això fa que la fusió dels universos creatius generi metàfores que ens fan petar de riure, com, per exemple, que l’Agatha Christie és el pollastre a l’ast de la literatura”. La lectura, de fet, ha sigut una de les aficions que tenen en comú i que els ha permès descobrir i compartir autors que els apassionen. Per exemple, totes dues són grans amants de les obres d’Ursula K. Le Guin, Wilkie Collins, José Saramago i Quim Monzó. “L’Anna en sap molt més que jo, però normalment coincidim i les sensacions que ens desperta un llibre acostumen a ser les mateixes”, diu Nicolau.

Una altra de les passions que comparteixen i que ha unit les dues germanes és la música. Durant la seva joventut, no els feia gens de mandra recórrer quilòmetres de carretera per anar juntes a un concert dels grups que els agraden. “Vam agafar avions i ens vam trobar a Berlín per veure els Scorpions. També vam anar a Saragossa a escoltar W.A.S.P. en un descampat. Aquest fons cultural ens ha acostat molt”, apunta la cuinera. Ara les germanes s’acostumen a reunir quan poden escapar-se de la voràgine de la feina diària. “Però cada dos o tres anys, si hi ha un concert que ens ve de gust, no dubtem a comprar entrades per anar-hi juntes”, afirma Nicolau.