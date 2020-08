Yolanda Sey: “Estar amb persones que et coneguin de debò és molt necessari“

Els estius de la Yolanda Sey han canviat molt amb els anys. “Vaig créixer a Hostalets de Balenyà, que és un poble bastant petit. Recordo que estava tot el dia a la piscina municipal amb les amigues i no fèiem res més. Tinc la sensació que llavors els estius duraven molt. I ara se’m fan molt curts”, explica. I és que d’ençà que va marxar del poble on va créixer per formar-se com a actriu i cantant a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia a Barcelona, la tranquil·litat estiuenca es va acabar. La Yolanda integra, juntament amb les seves germanes Edna i Kathy, el grup The Sey Sisters, és presentadora del programa El Llenguado de TV3 i ha participat en obres com Els Jocs Florals de Canprosa o La tienda de los horrores. “L’estiu és l’època que treballem més. Ara els gaudeixo treballant, però d’una altra manera. Tot i que aquest any faré més vacances. Aquest agost tenim pocs concerts. És una època bastant difícil, no només per la poca feina que tenim sinó per la poca feina que es preveu que hi haurà”, comenta. “El més difícil d’acceptar és que la tardor no anirà tan bé, seguirem sense tenir concerts... Però tinc l’esperança que els rodatges i l’audiovisual segueixin endavant”, confia la cantant.

A Barcelona, a banda d’una carrera professional, la Yolanda també hi va trobar noves amistats. “Les amigues de la infància es van quedar al poble i he conservat més la relació amb les noies amb qui vaig anar a viure a Barcelona. El canvi de lloc ha determinat bastant el meu cercle d’amistats”, assegura. La cantant i actriu osonenca explica que el seu grup està format per set amigues, comptant la seva germana Kathy, que també n’és part. “Ens vam conèixer com a companyes de pis a Gràcia. Al principi érem quatre i hem anat canviant amb el mateix grupet”, explica. “Agraeixo molt tenir-les al costat perquè em puguin dir certes coses. Crec que tinc una professió on treballo i conec gent constantment, però estar bé tenir un lloc on tornar, una casa. Penso que estar amb persones que et coneguin de debò és molt necessari. De les meves amigues valoro molt que tinguem la confiança suficient per ser sinceres i dir-nos qualsevol cosa”.

Tot i que la Yolanda creu que la imatge externa que es transmet entre els professionals de la cultura és que hi ha molta competència, ella assegura que passa tot al contrari. “En el món de la música i de l’art es fan moltes amistats. Moltes persones creuen que competim entre nosaltres, però hi ha molta xarxa. Tinc una colla que vam entrar junts a estudiar a Eòlia i que encara conservo. No ens veiem cada dia, però quedem de tant en tant. I tinc amistat amb molts músics amb qui toco, com la banda de The Gramophone Allstars. Crear un vincle amb la gent amb qui comparteixes la feina i la passió per la música és fàcil”.