David Noguera: “Ha fet la feina De cuidar un sanitari”

El president de Metges Sense Fronteres, David Noguera, i l’empresari Amadeu Monsó, són amics des de l’adolescència. Enguany fa 30 anys que ho són. “Les amistats més llargues són les que ens permeten parlar de com evolucionem i com la mateixa amistat es modula al llarg del temps -afirma David Noguera-. Soc de Girona. Ens vam conèixer a l’institut i vam fer una cosa molt gironina, que és la colla. Érem una dotzena d’amics. Vam començar compartint escola i després caps de setmana, i vam començar a sortir de festa plegats i a imaginar-nos el futur”. Precisament, Monsó, després de fer estudis de Turisme, va encaminar la seva trajectòria professional cap al món de l’oci nocturn. “És una patum de la nit gironina. És popular a Girona perquè ha tingut i té locals de moda com El Salero i Lola”. I a vegades va treballar per al seu amic. “Quan estudiava medicina feia de guàrdia de seguretat perquè era una feina molt compatible amb la carrera. Em va ajudar a pagar-me-la”. Fins i tot hi va treballar quan era metge. “La primera nit de Cap d’Any que jo era metge em van oferir 25.000 pessetes per fer la guàrdia de l’Hospital d’Olot, i l’Amadeu me’n va oferir 60.000 per fer de cap de seguretat d’una festa, així que li vaig dir al director de l’hospital que, malgrat el meu títol, me’n tornava al món de la seguretat durant una nit”.

Els dos amics van mantenir el contacte durant els anys universitaris, tot i que un vivia a Barcelona i l’altre a Girona, i quan Noguera va començar la seva etapa a Metges Sense Fronteres va començar a viatjar durant deu anys amb les missions humanitàries de l’organització en països com Somàlia i Etiòpia, i Monsó el va visitar un Nadal a Kènia. “Ens podem explicar les mateixes anècdotes deu cops i seguim rient”. Malgrat que ha hagut de tancar els seus locals per la incidència del covid-19, Monsó ha tingut molta cura del seu amic. “Ha estat molt pendent de mi. M’ha convidat molt a casa i m’ha tret a passejar algunes vegades en una petita barca que té. Ha fet la seva feina de cuidar un sanitari”.

Per a David Noguera els amics són “una xarxa de seguretat”. “Al llarg de la vida canvies, tens inquietuds diferents -conclou- però els de la colla hem mantingut l’amistat. Crec que està molt basada en la lleialtat. Si tinc problemes, els de Girona mai fallen, encara que ara puguem votar moltes opcions polítiques diferents o que tinguem interessos absolutament dispars”.