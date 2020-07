Txell Miras: “Hi ha dues proves de foc per a l’amistat: la distància i el temps“

Durant les setmanes més dures del confinament cada divendres la Txell Miras i el seu home quedaven per sopar amb la Roser Carner i la seva parella per videotrucada. La seva és una amistat de tota la vida: es van conèixer als 16 anys, quan estudiaven a l’institut, a Terrassa. A la Txell els dies que vam passar tancats a casa li han servit per confirmar qui són els seus autèntics amics. “Tots hem vist una mica el millor i el pitjor de cada persona. El confinament ens ha demostrat quins són els amics de veritat. Per a mi ho són les persones que trobes a faltar, la gent que sempre hi ha sigut preocupant-se per tu”.

Amb la Roser, però, no hi havia cap dubte, perquè no li ha fallat mai. “Malgrat que hi ha hagut èpoques que ens hem vist menys, per les nostres carreres o per les coses de la vida, hem mantingut sempre una forta amistat”, explica la Txell, i afegeix: “Els amics de veritat són pocs. Jo em sento molt unida a tres amigues. La Roser és la que tinc més a prop. Les altres dues són l’Emma Carrau, que és catalana i viu a Milà, i la Louise Palmer, que és anglesa i viu a Londres. Són amigues de la feina, de quan treballava a Milà”. Els lligams que manté amb la Roser, l’Emma i la Louise descriuen a la perfecció el seu concepte d’amistat: “Les dues proves de foc de l’amistat són la distància i el temps. Només l’autèntica amistat sobreviu a la llunyania i al pas del temps”.

La Roser -directora de recursos humans en una gran empresa- sempre està a més disposada a donar-li un cop de mà a la feina. “És una persona important per a mi no només en el terreny personal, sinó també en l’àmbit professional. És molt generosa, s’entusiasma amb el que faig i sempre m’anima. M’ajuda per a les desfilades i en un munt de coses. S’implica en els meus projectes sempre de forma desinteressada”, diu la Txell, que valora les opinions de la seva amiga perquè són sinceres: “Quan la necessito, sempre està al meu costat. M’interessen el seu criteri i les seves opinions perquè tots necessitem gent que ens diguin la veritat, que no callin el que pensen. Les bones amigues fan això d’una manera respectuosa, sense que t’ofenguis”

Juntes han compartit també molts dies feliços de vacances. “Tenim nenes de la mateixa edat i les famílies anem cada any uns dies a la platja o a un apartament que ells tenen a Andorra. Allà fem excursions, pícnics... Si pots conviure amb algú durant unes vacances és que sou bons amics”, reconeix rient la Txell.

En la seva amistat, per tant, el temps ha estat al final un aliat més que un enemic per tantes i tantes vivències que han compartit al llarg dels anys. “Hem crescut juntes. Passar-ho bé és important, però no tot són riures a la vida. Jo sé que puc comptar sempre amb la Roser, ja sigui en una època bona o en una de dolenta. A vegades la vida t’allunya dels amics perquè passa el temps i ja no tens tantes coses en comú. La Roser i jo, però, hem crescut juntes i en tots aquests anys la nostra amistat no ha deixat de créixer amb nosaltres”.