Entre amics “Sempre diem que hauríem de fer un Club de la Comèdia“

Tot i que actualment Laia Ferrer està al Tot es mou i Marta Bosch presenta els Esports als telenotícies de TV3, les dues conserven una bona amistat que van establir quan compartien redacció d’Esports. “Jo vaig començar a fer Esports el 2008, però en aquella època viatjava molt i amb la Marta només parlàvem de tant en tant per telèfon per passar cròniques, quan hi havia una notícia... No ens vam fer amigues fins al 2013, quan jo estava embarassada de la meva filla gran i vaig deixar de viatjar. Llavors vam descobrir que érem força iguals, i que fins i tot teníem vides bastant paral·leles: coses que li han passat a una també li han passat a l’altra”. Una de les coses que més les uneix és el sentit de l’humor: “Riem de les mateixes coses. Podem estar sopant amb més gent i de sobte entrar en un bucle de riures que no entén ningú més. Sempre diem que hauríem de fer un Club de la Comèdia, tot i que potser les úniques que riuríem seríem nosaltres mateixes”. I malgrat que intenten aprofitar el temps compartit per passar-s’ho bé, per viatjar -van anar juntes a Amsterdam, per exemple, i preparaven una escapada a Lisboa que es va frustrar pel covid- o per organitzar sortides amb les famílies, també hi ha hagut moments en què la seva amistat les ha ajudat a superar moments complicats: “No és una amistat només per divertir-se. Quan tenim algun problema de seguida ens truquem. Durant el confinament ens trucàvem un cop a la setmana i parlàvem una mitjana de tres hores”.

Ara, el fet d’estar en programes diferents fa que no coincideixen tant com abans, però la Laia està convençuda que els seus antics companys encara la veuen com “part de la redacció d’Esports”: “Quan trobes una amistat a la feina, és una gran amistat, perquè hi comparteixes tantes hores...” De fet, la Laia no es considera una persona que tingui molts amics: “Li dono molta importància a aquesta paraula, i els podria comptar amb els dits de les dues mans”.

Durant anys, la Laia va ser una de les cares més populars de les retransmissions dels grans premis de Fórmula 1, i amb la Marta comparteix la passió pels esports: “Les dues som molt futboleres i la Marta és la persona amb la qual veig els Barça-Madrid, la Champions... A més, som parella de pàdel i fem padelsurf”. També coincideixen, segons reconeix la Laia, a riure’s de tot allò que implica sortir a la televisió i tenir una certa popularitat: “És cert que en el món de la televisió hi ha egos, però nosaltres no donem gens d’importància al fet de ser cares conegudes. Si som a un lloc i hem de fer qualsevol xorrada, la fem, no ens preocupa gaire si ens miren o no ens miren. I això que la Marta fa metre vuitanta i no passa desapercebuda”.