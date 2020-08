Clara Moraleda, actriu i 'youtuber': “La meva professió és d’amics circumstancials de lloc i de temps“

Han passat molts anys des que Clara Moraleda feia sisè de primària -va néixer el 1994-, però recorda que va ser llavors quan va viure el primer desengany de la seva vida. “Tenia al cap el mite de l’ànima bessona, allò que passa a les pel·lis, en què tothom té una gran amiga. Jo buscava trobar-la com una desesperada. Fins que una professora, que es deia Olga Ripoll, em va dir: «Clara, d’amigues n’hi ha moltes. Hi ha l’amiga per anar a prendre alguna cosa, l’amiga per anar al cine, l’amiga per xerrar d’amors... No pots exigir-li tot a una sola persona». Aquell consell em va calmar molt. Des de llavors considero que tinc moltes amistats, però sé per a què i per a quin moment les tinc”, explica l’actriu barcelonina.

Una d’aquestes amigues és la intèrpret i cantant Mireia Dolç, de qui la Clara parla amb devoció. “És fantàstica. La vaig conèixer fa sis anys treballant a Mar i cel. Llavors jo començava a la professió, i és l’única amiga que tinc del gremi que ha seguit al meu costat encara que no hàgim coincidit treballant”, comenta. Tot i que dalt de l’escenari la Mireia i la Clara tenien una relació molt estreta -interpretaven mare i fill, respectivament-, entre bambolines no van començar amb bon peu. “Quan ens vam conèixer ens vam caure fatal. Totes dues érem molt tímides i vam pensar que l’altra era una borde ”. Una primera impressió totalment equivocada que, segons la Clara, amb el temps va unir-les més. “Quan ens vam conèixer millor vam congeniar molt en molts aspectes. Tot i que ella és més gran que jo i té un estil de vida molt diferent del meu, ens complementem. A vegades diem que ella és la germana gran i jo la petita, perquè tenim una amistat fraternal, de cuidar-nos”. Tot i que la Clara reconeix que no parlen cada dia -“Crec que no parlo amb ningú cada dia”-, considera la Mireia un suport imprescindible. “Sé que és una persona que passi el que passi estarà al meu costat. I viceversa. De fet, ha sigut així durant molts anys. Moltes vegades la meva professió és d’amics circumstancials de lloc i de temps. La Mireia és la que ha seguit al meu costat tots aquests anys”.

A part de la seva trajectòria com a actriu en muntatges com Fang i setge, Scaramouche i El Llibertí, la Clara també és coneguda per la seva faceta de youtuber amb el nom de Leopolda Olda, el seu alter ego a les xarxes, on parla de molts temes amb humor i sense complexos. “Aquest estiu la idea era penjar més vídeos, però m’he pres unes vacances una mica llargues”, comenta. “Bé, perquè he estat amb el llibre. Han estat dos anys de picar pedra i ara per fi surt. Em fa molta il·lusió!” Es tracta del seu primer llibre de relats, El teu nom, finalista del premi Josep Pla 2020,que arribarà a les llibreries el 2 de setembre. “Dels 29 relats n’hi ha uns quants que parlen de l’amistat, com la història que dona nom al llibre, que és la meva preferida. Quin final més rodó, no?”, conclou amb la gràcia i la desimboltura que la caracteritzen i que l’han convertit en una de les veus en català més populars de YouTube.