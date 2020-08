Joana Gomila: “Podem tenir converses molt profundes sobre la música que faig“

La cantautora manacorina Joana Gomila està establerta entre Mallorca i Barcelona, on presentarà el nou disc, Paradís, el 20 d’octubre a L’Auditori, després de fer-ho pocs dies abans en la pròxima edició de la Fira Mediterrània de Manresa. La seva amiga Xisca Matamales va ser una de les assistents al primer concert del disc al Teatre Principal de Palma i és una presència constant en la seva vida. “És una amistat que sempre ha estat allà, fins i tot hem pogut estar períodes molt llargs sense telefonar-nos i sense dir-nos res, però quan ens tornam a trobar és com si ens haguéssim vist el dia abans -afirma Joana Gomila-. És una amistat tranquil·la, com una carrera de fons”, explica.

Les dues amigues es van conèixer quan eren unes nenes perquè l’àvia de la Xisca era veïna de la Joana i passava molt de temps amb ella. “Ens vàrem trobar al carrer, jugàvem al carrer perquè no hi havia cotxes”. Van anar a l’escola i l’institut i el fet que la Joana marxés a Barcelona a estudiar història de l’art a la UAB i la Xisca es quedés per treballar en el sector de l’hostaleria no va ser un terrabastall. “Tenim universos molt compatibles malgrat que són aparentment distants. De na Xisca m’agrada que podem parlar de qualsevol cosa i sempre hi ha un aprenentatge de compartir els nostres mons. M’agrada molt el seu món més terrenal d’haver viscut a Mallorca, i a ella també li agrada el món que jo li compartesc”. A la Joana també li agrada molt “l’honestedat” amb què la Xisca li parla de la seva música. Va quedar molt sorpresa quan va descobrir els seus temes en el concert del Teatre Principal, li van semblar “rars” perquè no tenen l’estructura de les cançons més convencionals. “Podem tenir converses molt profundes sobre la música que faig. També m’atreu d’ella la seva sensatesa i que sempre hi ha molta veritat a les seves paraules i la seva amistat, i a la vegada molt de respecte, perquè mira la feina que he anat fent amb un respecte absolut, però a la vegada podem xerrar sense cap complex”, explica la Joana.

La Xisca va tenir dos fills i aquest estiu li va demanar ajuda a la Joana perquè un d’ells, el Pere, s’havia d’aprendre el Hallelujah de Leonard Cohen amb la flauta de bec per a l’assignatura de música. Aleshores també s’hi va involucrar Laia Vallès, la meitat del format de duo del qual va sortir Paradís i l’encarregada dels sintetitzadors del disc. “En Pere va venir, i li vàrem fer muntar el tema amb la nostra bateria, el nostre vocòder i el nostre baix. També és una part molt guapa compartir el nostre univers i les nostres eines amb algú tan guapo com el fill de na Xisca i poder-lo ajudar en això”, conclou la Joana.