Ferran Latorre, alpinista: “Admiro i envejo l’Oriol per tot un seguit de coses que ha arribat a entendre i jo no“

Pujar al cim del món, com ha fet l’alpinista Ferran Latorre, el primer català a fer els 14 cims de 8.000 metres, deu ser una d’aquelles ocasions en què un no pot evitar preguntar-se sobre el perquè de tot plegat. Però Ferran Latorre té un interlocutor de luxe per parlar de qüestions existencials i de l’origen de l’univers, el físic i doctor en mecànica computacional i matemàtica aplicada per la UPC Oriol Guasch. “L’admiro i l’envejo per tot un seguit de coses que ell ha arribat a entendre i jo no”, afirma Ferran Latorre de qui considera el seu millor amic. “Soc molt pesat i li pregunto molts cops per què som aquí i com són el món i l’Univers”, subratlla. Ferran Latorre també va estudiar una carrera científica, enginyeria industrial, però es penedeix de no haver fet la mateixa carrera que el seu amic, que actualment és catedràtic a La Salle, i aprofundir en els seus coneixements científics.

Ferran Latorre i Oriol Guasch es coneixen des que eren uns nens. Van anar a la mateixa escola fins al COU, i Latorre és el padrí del fill de Guasch, el Biel. “Tenim una afinitat important”, explica. “L’Oriol ve del món de la vela -afegeix-, i també l’agrada molt fer esquí de muntanya i escalar. Quan teníem 12 o 13 anys vam fer junts el primer 3.000, la Punta Alta, al Parc Nacional d’Aigüestortes, i aquella experiència va marcar una mica les meves ganes de dedicar-me a la muntanya. Forma part d’un moment important de la meva vida, encara que ni ell ni jo aleshores ho sabíem”. En paral·lel a la muntanya i el sortir a navegar, els dos amics estan units per altres interessos: “Coincidim en moltes coses, i l’Oriol és una persona amb qui pots tenir converses de tot tipus, des d’astrofísica fins a temes polítics i de país i també musicals”. Encara que Latorre és més melòman, el seu amic comparteix el seu gust pel britpop dels anys 80, amb grups com The Police i The Smiths. “És la música que vam escoltar junts en aquella època”.

La muntanya és als primers anys de l’amistat de Ferran Latorre i Oriol Guasch i també és l’activitat que els segueix reunint. Com que l’un viu a Vic i l’altre a Barcelona es poden veure sovint. “Ens veiem molt i al final fer muntanya és una excusa per veure’ns. Durant els últims estius hem passat una setmana junts amb els seus fills i la meva filla fent muntanya”, explica Latorre. A Guasch, a més, també li agrada molt fer esquí de muntanya. “El fet que a ell li agradi la muntanya i l’escalada ha fet que hi hagi molts més lligams, perquè entén molt bé l’alpinisme i m’encanta poder-ho compartir amb ell”. L’amistat també ha sigut un pilar per a Latorre durant el confinament: “És una de les persones amb qui més he parlat, quan tens dubtes i angoixes busques el suport en la gent més pròxima”, conclou.