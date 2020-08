Nani Roma: “Quan guanyes tothom vol estar amb tu; quan no, només queden els amics“

Jordi Arilla i Nani Roma han compartit 19 edicions del Dakar, des que el primer es va convertir en el mànager del pilot de Folgueroles l’any 2001. “Ell va ser la persona que em va venir a buscar per fer l’equip Repsol Movistar, i en aquests 20 anys s’ha convertit, també, en un amic”, explica Nani Roma. Durant tot aquest temps han viscut experiències de tots colors. Les victòries dels anys 2004 (en motos) i 2014 (en cotxes) els van portar moments de gran felicitat, però també han patit algunes situacions dramàtiques: etapes d’extrema duresa al desert, problemes mecànics de tot tipus, i sobretot les caigudes i accidents tan habituals en el ral·li més exigent del món. L’últim ensurt important va ser en el Dakar de fa un parell d’anys, quan el pilot va quedar inconscient, amb el peu a sobre de l’accelerador, i el seu cotxe va fer diverses voltes de campana. “En el nostre esport, vius situacions molt extremes. Hi ha dies de lesions, d’hospitals... i compartir tot això enforteix les relacions”. A les dificultats purament tècniques de la prova s’hi suma una forta pressió, ja que en només dues setmanes de competició els pilots han de demostrar als seus equips i patrocinadors que ha valgut la pena apostar per ells. “Quan guanyes, tothom vol estar amb tu, tothom et pica l’esquena i totes les marques volen aparèixer al costat del teu nom; ara bé, quan no guanyes, de sobte mires enrere i només et queden els amics de veritat. I el Jordi sempre ha estat allà, en els bons i en els mals moments”.

A Nani Roma també li agrada recordar que molts dels èxits que ha aconseguit durant la seva carrera també són mèrit, en part, de les persones que formen el seu equip: “En el món de l’esport és molt important envoltar-se de la gent adequada: tenir un bon enginyer, un bon mecànic, un bon preparador físic... i també un bon mànager. El mànager és la persona que es trenca la cara per tu negociant amb els equips i els patrocinadors. Tu estàs ocupat en competir, en entrenar-te, i a ell li toca la feina més fosca i desagradable”.

Amb el pas dels anys, la relació del Nani i el Jordi ha anat a més, i ara ja traspassa el que és la part purament professional. “Es pot dir que parlem gairebé cada dia. Respecte al caràcter, tenim algunes coses diferents, però coincidim en tenir molta passió pel que fem i molta confiança en nosaltres mateixos. Estem convençuts que s’ha de mirar sempre endavant i aprendre dels errors”. De fet, a banda de continuar preparant el Dakar, tots dos han creat una empresa de management per impulsar la carrera de joves valors del motor, “per intentar aprofitar l’experiència que hem anat acumulant i per ajudar els nanos que pugen”.