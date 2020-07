Nil Cardoner, actor: “És fonamental que un bon amic t’ajudi a créixer i no a caure“

El teatre va unir l’actor Nil Cardoner i la cantant i actriu Paula Jornet, però la seva amistat no va sorgir a través d’un projecte de feina. L’un i l’altra es coneixien de vista, en part perquè tots dos treballen en feines públiques però també perquè comparteixen un cercle d’amics. Un dia van coincidir a l’espectacle Si tinguéssim més coca et demostraria com t’estimo, interpretat per Marc Balaguer i Pau Escobar. “Després de la funció ens vam quedar xerrant, perquè el Marc i el Pau són amics en comú entre jo i la Paula”, explica Cardoner. Fa dos anys d’aquella trobada, però ha sigut durant els últims mesos que els dos intèrprets s’han unit més.

“El confinament ens ha donat una gran oportunitat. La Paula i jo som veïns i, en un moment en què tots dos teníem molta necessitat d’estar en contacte fora de l’àmbit domèstic, vam començar a parlar molt. Dinàvem junts mitjançant vídeotrucades, intercanviàvem receptes per fer pastissos i, fins i tot, hem començat una obra de teatre”, assenyala l’actor.

Precisament aquest projecte, que es titula Qui estigui lliure, parla de l’amistat. Cardoner i Jornet interpretaran, juntament amb Pau Escobar, tres amics en crisi que proven de reconciliar-se. El text, escrit i dirigit per Xavi Buxeda, també parla de la identitat i l’arrelament al lloc on viuen els protagonistes, un parc abandonat ple de bidons. Qui estigui lliure es podrà veure en una lectura dramatitzada el 23 de juliol a la Sala Beckett. “Serà un primer tast a l’espera que a algun teatre li interessi i vulgui portar-la a escena”, diu Cardoner.

De l’amistat amb la Paula Jornet, l’actor en valora sobretot la sinceritat i la confiança. “M’agrada que digui les veritats. No el que jo vull sentir sinó el que ella creu que m’ha de dir en cada ocasió. És fonamental que un bon amic t’ajudi a créixer i no a caure”, destaca Cardoner, que diu que Jornet “és molt sincera i directa, però diu les coses sense fer mal”. “Encara que jo vulgui sentir una altra cosa”, afegeix. Quan a ell li toca fer d’amic, també procura respondre de la mateixa manera i expressar el que pensa sense reserves. “Però soc conscient que a mi em costa més dir el que penso, potser perquè no tinc tant el do de la paraula”, admet Cardoner.

A banda d’actuar, Jornet també és cantant i exerceix sota el nom artístic de Pavvla. El fet de compartir la professió interpretativa, explica Cardoner, “no és una condició imprescindible” per a la seva amistat, tot i que sí que els ajuda. “Ens movem en cercles semblants i això facilita la nostra entesa, la fa més gran. Però no cal tenir la mateixa feina perquè una amistat sigui sòlida”, reflexiona l’actor.