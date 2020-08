Busqui, compari i compri-ho

Ràpid, responeu sense pensar: quants gerents de grans empreses han sigut estrelles de l’anunci estrella de l’empresa? Sembla un embarbussament o una pregunta trampa però en realitat la resposta no és un número sinó, més aviat, un nom: Manuel Luque, administrador únic de Camp, contractat per l’empresa familiar de Granollers a mitjans dels anys vuitanta arran de la crisi galopant que estava patint la companyia. Luque era expert en fer reflotar empreses i aquest cas no va ser una excepció.

“Soc Manuel Luque, director general de Camp. Som 800 persones orgulloses de ser una empresa espanyola que competeix amb poderoses multinacionals. No trobarà res millor que Colon i Flor, però tot i així, li recomano: busqui, compari i si troba alguna cosa millor, compri-ho”, deia en la campanya publicitària. Luque, però, va haver de vèncer tota mena de suspicàcies i prevencions tant dins de casa seva com a la competència. ¿El cap d’una empresa anunciant el producte? On s’és vist això? Quin personalisme és aquest? Quines ganes de figurar! Només uns quants s’hi havien atrevit. Chrysler, per exemple.

Però la jugada, de fet, li va sortir rodona. Amb certa rapidesa, Camp va passar de la bancarrota a l’èxit total. Del perill de ser venuda a una multinacional per quatre xavos a viure els seus anys més esplendorosos. Sonava a exotisme, a xarlotada que havia d’esdevenir tret per la culata. Aquella corbata, aquell pentinat. Director general de Camp? I a qui li importa? Així tots ens vam assabentar que darrere d’un nom, en aquest cas Colon, hi havia una empresa. I darrere d’una empresa, hi havia un director general.

L’invent va funcionar molt més enllà del més il·lús dels optimismes. Pocs anys després de l’anunci, ja amb Luque a càrrec d’altres projectes professionals, la multinacional Benckiser va pagar 38.000 milions de pessetes a la família Camp. Colon segueix sent avui en dia un detergent molt utilitzat. Confesseu: quants us pensàveu que el “ Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo ” era un anunci de Colon i no pas de Camp?

Colon (1986)