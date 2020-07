“Con la que está cayendo”, Campofrío

Campofrío (2011)

No recordava que l’anunci de Campofrío protagonitzat per còmics i humoristes tenia com a rerefons la crisi econòmica. “ Maestro, ¿se puede ver el lado bueno de las cosas, con la que está cayendo?”, li pregunta Josema de Martes y Trece a Miguel Gila davant la seva tomba. “ Con la que está cayendo ”: tampoc recordava aquesta expressió tan de moda durant els ominosos anys de la recessió iniciada el 2008. Una cantarella que a còpia de repetir-la va arribar a tenir tons cofoistes, esperit contemplatiu; que fàcil va ser durant uns anys limitar-se a lamentar que tot anava malament. Després es va perfeccionar amb el famós “ ¡Qué mal todo! ” de Twitter.

Campofrío la va encertar de ple amb el seu primer anunci nadalenc, del 2011. Després, envalentits per l’èxit, es van anar repetint més que l’all, atraient inclús rampells patriòtics tirant a casposos -aquell anunci en què es mesurava el grau d’adhesió a Espanya- i experiments metalingüístics amb bona intenció com l’anunci de la botiga en què es venen acudits i van cars, segons el tema, perquè corren mals temps per a l’humor.

Sigui com sigui, va ser una molt bona idea l’anunci dels humoristes dirigit per Álex de la Iglesia que explica la reunió d’humoristes al cementiri on reposa Gila. Chiquito, Bigote Arrocet, Gomaespuma, Los Morancos, Fofito, Florentino Fernández, Santiago Segura, les germanes Hurtado... s’afarten de xoriço, llonganissa i chopped, es fan unes abraçades, rememoren els vells temps, comparteixen riallades i demanen al vell mestre una mica d’inspiració per continuar fent riure la gent. Paternalista? Sí. Cursi? També. Hipòcrita? Home, doncs una bona picossada es devien endur Pajares i Esteso pel seu enèsim retrobament. Per no parlar de Martes y Trece, que preferirien no veure’s ni en pintura però que un xec sempre els fa fer els ulls grossos.

Sabent tot això, als que conservem una mica de memòria entranyable dels xous de Cap d’Any, dels programes d’acudits, de les gales de varietats, de la revista, del cabaret, del cinema còmic, aquest anunci ens va tocar la fibra.