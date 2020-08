Eslògans que recordes i no saps per què

Es podria omplir un article d’aquesta sèrie estival d’anuncis només enumerant eslògans que ens han quedat incrustats a la memòria. Podríem fer un top five o un top ten d’aquesta mena de rodolins, d’efectes eufònics. Són formats publicitaris pensats per vendre un producte des de la senzillesa, l’efectivitat, el recurs fàcil, la cantarella, el simplisme, el joc de sobreentesos, els dobles sentits...

Juguem una mica? Llegiu només l’eslògan i a veure si recordeu de quin producte es tracta:

¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con...

El que sabe...

Qué bien, qué bien, hoy comemos con...

Mi color, tu color, color...

Bravo! “...”!

Foie-gras “...” más bueno que el pan!

Y duran, y duran, y duran.

El algodón no engaña.

Somos los “...” y estamos requetebién...

Hoy me siento “...”, he dormido bien.

Porque más vale “...” que tenerse que rascar.

Leche, cacao, avellanas y azúcar.

Què, com ha anat? ¿N’han endevinat gaires? La llista seria llarga, exemples per a tots els gustos. Més recents i més antics. Diuen els que controlen el llenguatge publicitari, els seus trucs, la seva semàntica, la retòrica del vendre i el comprar... que un eslògan ha de ser curt, únic, directe, impactant, apropiat i creïble. Als rànquings inevitables dels millors eslògans de la història hi trobarem segur:

Connecting people

I’m lovin’ it

Impossible is nothing

T’agrada conduir?

Think diferent

Són glamurosos i elegants... però a la memòria també hi ha lloc per al foie-gras La Piara, el suavitzant Perlan, la Nocilla, els Conguitos, el matalàs Flex i la tele Saba. Com sempre, qüestió de prioritats.

Un joc d’estiu