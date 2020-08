Li vull comprar una coca-cola al món

Gener del 1971. Una boira espessa a Londres va obligar l’avió on viatjava el director creatiu de la Coca-Cola a aterrar a Irlanda. Allà, passatgers de tot el món, enfadats pel contratemps, el retard i la dificultat de trobar allotjament, s’esbargien amb una coca-cola al davant. El creatiu, que es deia Bill Backer, va tenir una il·luminació: per què no pensar en la coca-cola com en un catalitzador de la comunió entre països, civilitzacions, maneres diverses de veure el món?

Va traslladar aquesta idea als New Seekers, el grup que la companyia havia triat per donar forma al seu nou espot publicitari. Havia començat a germinar la llavor de Hilltop, l’històric anunci de Coca-Cola en què un grup de cantaires de tot el món entonen uns acords de pau, concòrdia i entesa sobre un turó a la vora de Roma. S’havia de rodar a Dover, però el mal temps va encaminar-los fins a terres italianes. Una de les feines més dures va ser ensenyar als joves seleccionats a sincronitzar els llavis amb la cançó. Un treball d’orfebreria. El pressupost va ser de 250.000 dòlars. Es va convertir en un èxit total a tot el món. Els primers guanys obtinguts van ser donats a Unicef.

“ Voldria ensenyar el món a cantar / en perfecta harmonia. / M’agradaria comprar-li al món una coca-cola / i mantenir-lo acompanyat. / Això és la veritat ”. Tant de bo fos tan fàcil arreglar el món. N’hi hauria prou comprant-li una coca-cola gegant i servint-ne gots refrescants a totes les civilitzacions, cultures, ètnies, religions, minories, majories...

El somni de qualsevol americanista: aconseguir que un dels seus productes nacionals, una invenció ianqui convertida en un símbol, una icona, una beguda global, esdevingui focus mundial de concòrdia. Un somni ben humit, no cal dir-ho.

Fa un parell d’anys, per Nadal, Coca-Cola va voler actualitzar l’anunci i va anar a pescar al filó OT. Aitana, Ana Guerra, Agoney, Lola Índigo i Raoul van ser els escollits per llançar de nou al món “un missatge de pau”, per regalar-li una coca-cola al món. Una lletra nova. Una cursilada descomunal.

Coca-Cola (1971)