El fornit cosí contra el ‘bullying’

No he llegit cap informe al respecte, cap rastre d’investigació sociològica, però ¿no creieu factible pensar que durant anys un antídot contra el bullying va ser el cosí de Zumosol? No convé frivolitzar un tema tan seriós com aquest, però és ben possible que, a mode d’intangible, el concepte cosí de Zumosol s’incrustés en el magí sempre voluble i imprevisible de l’adolescent i tingués un efecte persuasiu, senzill però eficaç: “Molestar un company de classe és lleig”. ¿I no té també força sentit pensar que avui, quan el bullying ja fa anys que ha sortit de l’armari, no és tabú, se’n parla obertament i és un problema social assumit i combatut, estaria bé poder disposar d’un referent similar a aquell? Algun eslògan, una campanya -privada o institucional- que calés, que tingués força, que s’infiltrés pels intersticis del subconscient i actués persuasivament en contra de l’assetjament escolar.

Queda lluny aquell anunci del 1991 en què un jove alt i musculós defensava el seu cosí dels embats d’un abusananos de tercera regional. “Si em segueixes molestant l’hi diré al meu cosí”. “El teu cosí? I a mi què el teu cosí!” “El meu cosí, el de Zumosol!” Senzill, oi? Llenguatge directe, missatge directe, dos més dos fan quatre. Si beus Zumosol creixeràs, se’t muscularan els braços i seràs el rei del mambo.

Els anuncis del cosí de Zumosol es van emetre durant més d’una dècada i van ser un triomf del grup empresarial Pascual, que l’any 1987 es va atrevir amb la producció de sucs espremuts. Per cert, gairebé ningú ho recorda però al principi dels temps la marca no es deia Zumosolsinó Zumisol.

La idea primigènia era la mateixa -el suc que injecta a qui se’l beu tota l’energia del sol- però l’empresa es va adonar que el mot Zumisol no era un nom prou atractiu, que no generava adhesions i que els seus sucs no acabaven de fer forat. Amb el canvi de nom i amb l’aparició del fornit personatge els comptes de resultats van fer un gir radical.

Per cert, l’any passat vam saber que un dels actors que van donar vida al famós cosí havia patit assetjament escolar quan era un marrec.

Zumosol (1991)