Tot el que és meu és el millor del món

Carlsberg (1996)

El primer cop que ho vam sentir ens va fer gràcia. Fins i tot molta gràcia. Allò de “Possiblement, el millor tal del món”. Carlsberg va utilitzar per primer cop el seu famós eslògan “Possiblement, la millor cervesa del món” l’any 1975. I l’ha anat repetint, amb diversos formats i diverses situacions i narratives. El que més recordem és l’anunci del 1996, amb els amics Carls i Berg conversant a la barra del bar. Explicant-s’ho tot, filosofant, arreglant el món mentre xarrupaven el broc verd de la Carlsberg. Anys després, en un altre anunci Carls i Berg van haver de dissimular el sagrat ritu del brindis i xarrupada. Feia poc que s’havia prohibit que als anuncis de begudes alcohòliques hi aparegués de manera explícita el seu consum.

El torró 1880 es va anunciar durant moltíssims anys com “el torró més car del món”. Com a tantíssima gent, em resultava molt xocant aquell eslògan. A can 1880 presumien de ser els més cars del món en lloc dels més barats. I ens ho deien perquè els compréssim sense dubtar-ho en lloc d’optar per la marca blanca, tres o quatre vegades més econòmica. El millor no sempre és el més car. Però dir-ho és gratis i no et compromet a gran cosa. Així, Carlsberg va fer fortuna perquè no se li havia acudit mai abans a ningú. I si ho dius sense complexos i t’anuncies a tot el món i la campanya té gràcia, doncs el bingo està assegurat.

Si naveguem una mica per Tripadvisor hi trobarem uns quants exemples de gent amb molt poca imaginació. “Possiblement, el millor pollastre a l’ast del món”, “Possiblement, el millor arròs del món” i fins i tot “Possiblement, la millor cecina del món”. I el millor flam, i les millors braves, i el millor recuit, i els millors ous de reig. També trobem “el millor anunci del món”, autoqualificat per la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.

Quan l’any 2015 vaig entrevistar el doctor Quique Bassat em va dir sense dubtar-ho que el seu és el millor ofici del món. N’estic convençut, que el de metge és el millor ofici del món. Ah, per cert, el Quique és fill de Lluís Bassat. Alguna cosa sobre publicitat i sobre eslògans ha après.