La cabellera arrissada, el nou canvi d’Adele

El canvi d’imatge d’Adele continua: ara llueix un nou pentinat amb els cabells arrissats. Les successives fotografies de la cantant des que es va separar la primavera de l’any passat són una capsa de sorpreses. Els cabells arrissats són el canvi més destacat en l’última imatge que, diumenge, l’artista va penjar al seu compte d’Instagram. Però l’inici de la transformació física es remunta a l’abril del 2019, quan es va separar del seu marit i pare del seu fill Angelo, el filantrop Simon Konecki, i va començar a perdre pes, com es va poder veure en una fotografia que es va fer durant unes vacances al Carib un mes després. Des d’aleshores ha perdut més de 40 quilos. Ella mateixa va fer un comentari irònic sobre això a Instagram: “Abans plorava i ara suo”. Però el missatge d’aquesta nova imatge de la cantant, originària del barri londinenc de Tottenham, també té un vessant artístic, perquè recorda la seva admiració per Beyoncé, ja que es va retratar mentre mirava a la televisió l’àlbum visual que la diva nord-americana ha llançat a la plataforma Disney+, Black is king: “Gràcies, Queen, per fer-nos sentir sempre tan estimats amb el teu art”, diu el text que acompanya la fotografia.

La bona sintonia entre les dues artistes fa anys que dura. Quan Adele va guanyar cinc Grammys el 2017 i va tornar a fer història amb el disc 25, va reconèixer durant el seu discurs d’acceptació del premi al disc de l’any que el treball de Beyoncé, Lemonade, era “millor”.“No puc acceptar aquest premi -va dir al recollir el gramòfon-. Per a mi el millor disc és el de Beyoncé, un treball monumental i preciós en què despulla l’ànima. La meva ídol és la Queen B”.