TV3 no volia que veiessis la tele

‘Munta-t’ho bé’, d’Els Pets (1993)

Estrenant els anys noranta, la Televisió de Catalunya va començar una tradició encara vigent avui: la cançó de l’estiu de TV3. Els primers a encarregar-se’n van ser La Trinca, que amb veu de Carme Canela van publicar una rumba d’inspiració caribenya que podria haver signat Gato Pérez. Canya fresca!, que servia per promocionar la programació estiuenca, va agradar tant que es va fer servir tres anys seguits. Però arribats al 1993 a la CCRTV van decidir canviar d’estratègia: apostar per cançons originals que no parlessin de la graella de juliol i agost i sí dels clixés relacionats amb les vacances. Era temps de revetlles, platja i gresca en general, era el que demanava el públic. A més, ho confiarien a grups de moda, i les bandes del moment a mitjans dels noranta eren les que formaven part d’un conglomerat d’estils anomenat rock català.

En un any de ressaca olímpica, desaparició de Txecoslovàquia i creació del Mercat Comú Europeu, a Catalunya un grapat de grups monopolitzaven les revetlles nacionals. De tota aquella generació -Sopa de Cabra, Sau, Sangtraït, Lax’n’Busto, Gossos-, els que tindrien una carrera més llarga i interessant serien Els Pets, que avui dia encara signen discos excel·lents i van ser els primers a fer una cançó de l’estiu de TV3: es deia Munta-t’ho bé.

El trio de Constantí va facturar un rock hedonista que incitava a tot el contrari a passar-se les vacances davant la televisió. “Una dutxa d’aigua freda serà el millor per començar. L’estiu espera a cada poble, tota la nit de rock’n’roll”. Un himne per seguir aquell costum tan català d’anar de poble en poble seguint el circuit de les festes majors que se celebraven a les comarques del voltant.

Una cançó de l’estiu no demana profunditat. Per calmar la xafogor no funciona l’autocomplaença i sí un “bany al mar amb la lluna plena”, com recorda Lluís Gavaldà. L’èxit d’aquella cançó seria el primer d’una llarga llista que s’estira fins avui i que combina grans moments, com el Vull saber-ho tot de tu, de LaCasa Azul, o el Fes-te l’estiu, de La Soul Machine, amb altres temes més oblidables.