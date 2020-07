Una cançó per a ‘l’estiu de l’amor’

‘San Francisco’ de Scott McKenzie (1967)

Totes les revolucions necessiten una cançó que les representi. El juny de 1967 l’assolellada Califòrnia va patir una sacsejada política i cultural que va remoure els fonaments de la societat nord-americana. Se la va anomenar l’ estiu de l’amor. El barri de Haight-Ashbury, a San Francisco, va acollir milers de hippies vinguts d’arreu del país que van concentrar-se durant tres mesos per reivindicar la lluita no-violenta pels drets civils als Estats Units i l’antibel·licisme en temps de la Guerra del Vietnam.

El 21 de juny, coincidint amb el solstici d’estiu, va donar-se el tret de sortida a la trobada, que no només va canviar la vida dels que hi van assistir, també va tenir una influència cabdal en joves de tot el món. El respecte per l’amor lliure, la igualtat entre persones i l’espiritualitat d’aquells dies calarien en l’ideari de generacions posteriors pocs mesos abans del Maig del 68.

L’empremta d’aquella revolució va deixar una gran banda sonora per a la posteritat, amb la celebració del Monterey Pop Festival, organitzat a 150 quilòmetres de Haight-Ashbury, i referent directe de Woodstock. En temps d’hegemonia psicodèlica, dels Beatles del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, els Beach Boys del Pet sounds i el rock sucat d’àcid dels Jefferson Airplane, la cançó d’un complet desconegut va sobresortir per sobre de totes: San Francisco ( Be sure to wear flowers in your hair ).

Interpretada per Scott McKenzie, va ser l’himne oficial del Monterey Pop, i es va concebre com un reclam publicitari que convidava hippies d’arreu a formar part de la trobada. La va compondre John Phillips (de The Mamas & the Papas), que li va cedir al seu amic McKenzie, músic totalment anònim fins llavors. Gravada en només un dia, San Francisco no només va ser un èxit immediat, també va deixar un record etern del flower power d’aquell estiu d’amor, revolució, sexe, drogues i flors al cabell. El festival va tenir el millor anunci que s’hauria imaginat mai, i l’ estiu de l’amor un cant que perduraria tota l’eternitat.