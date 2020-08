Un de tants èxits dels Beatles

Entre el 1963 i el 1967, va repetir-se un fenomen cada vegada que arribava la calor: apareixia la cançó de l’estiu i els nous èxits dels Beatles. Els de Liverpool van publicar disc en època estival durant cinc anys consecutius, quan en temps de màxima explotació compositiva feien un àlbum en temporada d’hivern i un altre per a l’estiu. Tots èxits, un darrere l’altre. Van ser diverses les cançons del quartet que van arribar al número u durant el solstici estival (van tenir disset cançons al primer lloc, tot i els pocs anys que van mantenir-se actius), però pararem especial atenció al hit del 1964: A hard day’s night.

Aquell juliol els Beatles ja eren més populars que Jesucrist, com diria John Lennon un parell d’anys després. Només feia dotze mesos que eren estrelles però ja havien arrabassat tots els rècords de vendes de senzills a Anglaterra (amb She loves you ), havien arrasat als Estats Units, gràcies a I want to hold your hand, i publicat dos discos. La beatlemania era un fet a tot el món, el primer gran fenomen fan d’aquestes característiques que es feia universal. En aquest context, els quatre de Liverpool van fer la seva primera pel·lícula, com havia fet l’Elvis. La gallina dels ous d’or s’havia d’esprémer al màxim.

Dirigida per Richard Lester, era una comèdia musical de lluïment en què els Beatles s’interpretaven a ells mateixos. Una ficció que ens mostrava com era el seu dia a dia (amb entrevistes, i també amb persecucions de fans i viatges) entrelligat amb les cançons que feien de banda sonora i que representaven el nou disc dels Fab Four.

A ha rd day’s night té un dels començaments més característics de tota la carrera dels Beatles, un cop d’acord d’introducció per iniciar una cançó que parla de l’alegria d’arribar a la nit després d’un dia dur. Aquest concepte, que diu la llegenda que surt del mític Ringo Starr, va inspirar un dels grans èxits del grup britànic, ja que va liderar els sis rànquings de valoració de senzills que sumen el Regne Unit i els Estats Units el juliol de l’any 1964, coincidint, concretament, amb l’estrena de la pel·lícula...

