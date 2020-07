Del confinament (en família) a les vacances (en família)

“Ara mateix ens trobem amb molta gent atabalada, sobrepassada i sense espai per a ella, perquè, després de passar el confinament tancats a casa teletreballant amb els fills, ara marxen tots junts de vacances i haurien necessitat descansar una mica del seu rol de cuidadors, però no ho han pogut fer”. Ho explica Maria Martín, professora de la UOC i psicòloga, que destaca que el cansament i la irritabilitat són dos dels llegats més importants que ens ha deixat el confinament -sobretot a qui el va passar tancat a casa amb fills- i que ara està afectant la relació de moltes famílies. “El confinament no va ser una situació idíl·lica, tot al contrari, vam estar tancats a casa, amb criatures i treballant, i això va suposar molt patiment i estrès, i ara el que hem de fer és deixar de culpabilitzar-nos per com ho vam fer. Senzillament vam fer el que vam poder en una situació molt complicada”, assenyala aquesta experta.

Aquesta sensació d’esgotament i de tenir poques ganes de passar més temps amb la família és el que nota la Cristina des de fa dies, ja que després de passar tot el confinament treballant a casa amb dues filles petites ara es troba “sense ganes de marxar de vacances tots junts”, perquè estan “molt saturats”. Reconeix que li fa quasi vergonya explicar-ho, però és un sentiment que la professora Martín considera normal: “Hi ha estudis que demostren que quan passem molt de temps amb els nostres fills, sense espai propi, tenim una sensació d’estar cremats”.

La Cristina confia que les dues setmanes del casal al qual ha pogut apuntar les nenes li donin una mica d’aire per poder treballar més tranquil·lament, trobar moments per a ella i el seu marit i recuperar la il·lusió per marxar a algun lloc tots plegats. Maria Martín apunta que aquest “agafar aire” és fonamental per als pares i recomana, sempre que sigui possible, que abans de marxar de vacances -i també durant els dies que estiguem fora-“intentem trobar espais individuals per poder descarregar-nos de tensions”. I ho detalla: “Els pares necessiten retrobar-se més enllà del rol de cuidadors que han tingut durant tot el confinament, necessiten treure aquest estrès que han viscut, i això s’aconsegueix amb espai i temps propis, encara que siguin petits. Espais per poder estar sols, en parella o amb altres adults, recuperant els altres rols que tenim a la vida”. El mateix proposa per als nens, sempre que sigui possible: “Els anirà molt bé poder socialitzar amb altres criatures de la seva edat”.

La psicòloga recorda que som éssers socials i ens regulem amb els altres; per tant, aquests espais amb els iguals seran de gran ajuda. Ella creu que si podem potenciar aquests espais abans i durant les vacances, això ens servirà per “carregar una mica les piles” i estar millor.

I un cop ja estiguem de vacances, tots junts altre cop, Martín recomana tenir en compte que “ens haurem tret de sobre variables estressants com el teletreball i les feines de la casa i a més tindrem el canvi d’escenari, que pot ser molt positiu”. Així, per fi, podrem activar el xip de gaudir, i aquí hi entra una variable molt important i que pot ser molt reparadora: l’oci en família, la diversió sense obligacions pel mig, que cada estiu tenim si marxem de vacances però que enguany “pot ser encara més positiu per a les famílies després de tot el que hem passat”.

En aquesta mateixa línia s’expressa Núria Fuentes, professora catedràtica de la UB i coordinadora del grup de recerca en intervencions socials en la infància i la joventut (GRISIJ), que recorda que per als més joves l’oci i el lleure són “un dret i una necessitat”. Per això recomana que de cara a les vacances els adults tinguem present aquesta realitat i replantegem les activitats per garantir que els nens puguin tenir el seu espai de joc i de lleure. “L’oci quan es fa amb família permet desenvolupar llaços afectius, proporciona oportunitats per aprendre, per tenir sentiments de pertinença, per adquirir valors, autonomia, i a més hi ha el fet que quan juguem tots som iguals i ens regeixen les mateixes regles, i això vol dir que és un espai d’igualtat i participació”. Aquesta experta recorda que durant el confinament les famílies han passat molt de temps juntes però “no ha estat un temps de qualitat”, i això s’ha de tenir en compte a l’hora de pensar en les vacances. “L’oci en família ens permet augmentar la satisfacció, és una vivència compartida molt positiva que pot ser lúdica, cultural, esportiva... i és important planificar-la conjuntament perquè tothom hi estigui motivat”, diu. Això no vol dir omplir els dies d’activitats, perquè podem caure en un ritme estressant i que al final no sigui satisfactori. “No hem d’oblidar que estem en una dimensió que ha de ser relaxant i ajudar a reduir l’estrès”, adverteix Fuentes, que també destaca que els pares, en la mesura del possible, necessiten moments per a ells durant les vacances per descansar de les tasques de cuidadors que enguany han estat fent des del confinament de manera molt més intensa. Per a Maria Martín, una opció pràctica per poder aconseguir-ho és “fer torns” durant l’estiu, ja sigui amb la parella, amb la família o amb amics, en funció de quina sigui la companyia durant les vacances, perquè així “garantim que sempre tenim una estona per descansar i això vol dir que després tornem amb més ganes al rol de cuidador i estem millor en família”.

Consells per a unes bones vacances

Buscar coses per fer durant les vacances que ens agradin a tots. No es tracta d’omplir els dies de moltes activitats, sinó de fer les que ens vinguin de gust a tots i que puguem gaudir deixant les obligacions de banda.

Tenir espais individuals, els grans i els petits. Aquests espais són necessaris per recuperar el contacte amb els iguals, compartir aficions o simplement passar una estona sense fer de cuidadors -els grans- i sense el control dels pares -els petits.

Implicar els infants en la tria de les activitats de l’estiu, especialment les de lleure en què ells participaran activament, perquè així estaran més motivats.

Potenciar el joc en família, perquè és una oportunitat d’aprenentatge, d’estrènyer llaços, de fomentar valors i autonomia. És una vivència compartida molt positiva i satisfactòria que ens permetrà relaxar-nos i reduir l’estrès.

Estar en contacte amb la natura. Els experts expliquen que els espais oberts, amb pocs estímuls digitals i amb molta presència de verd, són molt positius, sobretot per als nens, perquè ajuden a fer baixar les revolucions del cervell i entrem en un estat mental més relaxat. Això farà que estiguem millor en família.