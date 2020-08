L’èxit que va acabar en tragèdia

‘Te estoy amando locamente’ de Las Grecas (1974)

L’abril de 1992, Tina Muñoz Barrull era detinguda a Talavera de la Reina. L’acusaven d’haver robat vint-i-quatre mil pessetes d’una perruqueria. Patia esquizofrènia, era addicta a l’heroïna i acostumava a viure entre cartrons pels carrers de Madrid, on feia de rodamon. Aquell abril era pràcticament impossible trobar punts en comú entre aquella noia i la que havia sigut feia vint anys, quan era membre del duet Las Grecas, que l’any 1974 va vendre 500.000 còpies d’una cançó: Te estoy amando locamente.

La història de Las Grecas comença en un tablao flamenc de Toledo, propietat del seu oncle, on la joveníssima Carmela Muñoz Barrull comença a actuar. D’allà a Madrid, on aniria acompanyada de la seva germana Tina, ja en format duet. Arribats al 1973, Felipe Campuzano els compon Te estoy amando locamente, que serà el seu debut i l’èxit que els donaria fama i diners. El mateix any que debutaven Los Chichos, Las Grecas venien de la mateixa tradició, del flamenc bastard adaptat a sons més contemporanis, com el pop, el rock i la rumba.

La cançó, un èxit enorme a tot l’Estat, comença amb una poderosa bateria i una guitarra elèctrica d’introducció a les dues veus, sempre alhora i en una irresistible mescla de rock i flamenc de tics psicodèlics. La lletra, que parla d’una turbulenta relació de parella, té un parell de peculiaritats, com l’ aconvenzo i l’ ausensi, d’inspiració caló, una petjada que també es fa palesa quan ataquen la tornada: fonèticament canten locamenti en comptes de locamente.

Les germanes Muñoz Barrull es van convertir en un tres i no res en estrelles, no només de la música sinó també del paper cuixé. Eren amigues de Camaron i durant un grapat d’anys tots els seus moviments importaven... Tot i els intents de Carmela de reconduir la carrera del duet, la malaltia i les addiccions de la seva germana ho van fer impossible. Tina, que va passar temporades a la presó i en psiquiàtrics, fins i tot va clavar-li un ganivet a l’esquena a la seva germana. Finalment, la petita de Las Grecas va morir l’any 1995 en un centre d’acollida d’Aranjuez. Tenia només 37 anys i s’havia contagiat de VIH.