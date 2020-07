Eugènia Broggi, editora: “Ens uneixen les ganes de debatre i de parlar de llibres”

Fins i tot al moment de néixer l’Eugènia i el Miquel no van voler esperar per estar l’una a prop de l’altre: només es porten 10 dies de diferència. El fet de tenir pràcticament la mateixa edat i de ser cosins ha provocat que hagin crescut l’un al costat de l’altra i que el seu vincle familiar s’hagi transformat també en una forta relació d’amistat. “Som atípics. Hem anat a la mateixa classe des de petits i passàvem els estius junts, hem compartit molta vida”, explica Broggi, que és editora de L’Altra Editorial.

Les infanteses de l’Eugènia i el Miquel no es poden desenganxar de les vivències compartides. “Recordo de petits que ell sempre estava dibuixant o jugant a ninos i mentrestant jo llegia. El Miqui té molta imaginació i és molt creatiu, però no va llegir fins a l’adolescència, cap als 16 o 17 anys”, assenyala Broggi. El detonant per abocar-lo a la lectura va ser la novel·la El nom de la rosa, d’Umberto Eco. “Va llegir-la a segon de BUP, diria, i més per la influència d’un amic seu que no pas per mi”, explica l’editora. Des d’aleshores la seva amistat va virar cap a una relació més literària.

Inevitablement per a una persona que es dedica a publicar llibres, Broggi té diversos amics amb qui pot conversar sobre literatura, però acostumen a ser escriptors o editors. El Miquel, que és arquitecte, trenca aquesta tendència. “Ens uneixen les ganes de debatre i de parlar dels llibres que estem llegint. És un luxe poder conversar durant hores de llibres per editar, projectes i col·leccions”, diu l’editora. Ara bé, això no implica que tinguin els mateixos gustos literaris. “Ell és molt lector de filosofia, de llibres complicats i de clàssics, tot i que també llegeix poesia i aleshores en parlem. En canvi, és poc lector de la narrativa contemporània, que és el que jo llegeixo més”, subratlla Broggi, que cita Permagel, d’Eva Baltasar, com un dels llibres que han comentat últimament. L’editora està acostumada, diu, “a acceptar que l’amistat es basi en coses que no tenen res a veure amb la literatura”, i per això la relació amb el Miquel adquireix una dimensió diferent i especial.

Tot i tenir autors de referència que no sempre coincideixen, el Miquel la coneix bé: va ser el primer a regalar-li una edició anglesa d’ El cor és un caçador solitari,de Carson McCullers. Amb els anys, aquest títol s’ha convertit en un dels llibres emblema de L’Altra Editorial. I alguna vegada el Miquel també li ha portat “algun llibre impossible” perquè el publiqui. “Gairebé he estat a punt de fer-ho”, reconeix Broggi, que no descarta que més endavant alguna proposta del seu cosí i amic acabi formant part del catàleg de L’Altra.