Gemma Humet, cantant: “Em puc mostrar al 100% com soc i la Marta no emetrà cap judici”

De petites la Gemma Humet i la Marta Figueras s’estimaven i s’odiaven alhora. Les dues es coneixen pràcticament de tota la vida, perquè són cosines i només es porten dos anys. Però el seu vincle va més enllà de la família i, des de fa anys, s’ha convertit en un lligam especial. “Som més que cosines, per a mi la Marta és una amiga de tota la vida”, explica la cantant. La infantesa va unir-les molt, ja que les respectives famílies estaven acostumades a estar molt juntes. “Tenim una família molt gran, amb molts cosins. I des de petits, més que anar amb la colla d’amics i de l’escola, sempre anàvem tots els cosins junts”, recorda Humet.

Amb el temps, ella i la Marta van anar desenvolupant un vincle cada vegada més fort, que les ha acompanyat a mesura que s’anaven fent grans. Casualment, les dues s’han acabat dedicant a feines creatives: la Gemma és música i la Marta és mestra i actriu. Això fa que, des de fa un temps, s’ajudin l’una a l’altra a l’hora de crear. “Sempre que he d’escriure coses importants, o les lletres de les cançons, la Marta em dona un cop de mà. Em va ajudar molt sobretot amb les del primer disc, Si canto enrere (2015)”, assenyala la cantant.

Un dels grans valors de la seva amistat, diu Humet, és que es coneixen molt i es tenen moltíssima confiança. “És molt agraït poder treballar amb algú a qui no cal que li expliquis certes coses perquè et coneix des que vas néixer. La Marta és així, sempre ha estat a la meva vida”, subratlla. I malgrat que treballar braç a braç implica inevitablement expressar les pròpies opinions, encara que potser s’estigui en desacord amb l’altra, elles han trobat la manera de fer-ho sense que això les allunyi. “Sé que les coses me les diu des de l’afecte, no per criticar ni fer mal. És una persona molt constructiva, que em dona el seu punt de vista però només com una proposta. Sap que, al final, és la meva feina”, explica Humet. El tàndem creatiu amb la Marta, a més, és fructífer perquè “ella és una persona amb molta imaginació, que escriu molt bé”, diu la cantant. “Em puc mostrar al cent per cent com soc jo i ella no emetrà cap judici. En professions com la de música, que consisteix en obrir-se en canal, això és molt difícil de trobar”, afegeix.

Una de les experiències compartides que recordaran sempre és el primer viatge que van fer juntes i soles. Va ser el 2014 al Marroc i, segons Humet, aquells dies “van ser molt intensos, de compartir molts moments inoblidables”. Però també guarden anècdotes divertides que ara les fan “pixar de riure”, com quan la Gemma tenia vuit anys, es va quedar mirant fixament la Marta i li va dir: “M’encanten els teus ulls”.