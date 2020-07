‘Get lucky’, de Daft Punk: triomfar sense treure’s el casc

‘Get lucky’, de Daft Punk (2013)

En música, com amb la literatura o el periodisme, no hi ha res més preuat que la signatura. Cada acord arpegiat, cada síl·laba entonada, cada arranjament, està perfectament acreditat. Sovint l’ego dels artistes s’alimenta de la seva imatge, lloances i reconeixement social. D’aquí que els casos de músics que no hagin donat la cara són anecdòtics. Qui voldria renunciar a la part de pastís de fama que li pertoca? Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter són dos dels pocs exemples de músics que han preferit restar en l’anonimat i mantenir 100% segura la seva intimitat.

Herois a França, podrien fer un passeig pels Camps Elisis i que ningú els reconegués. Els coneixem les cares molt de lluny, perquè no han viscut tancats en un subterrani, però mai han actuat, recollit un premi ni fet cap sessió promocional o rodat un videoclip ensenyant els seus rostres. Tapats per un casc sempitern, Daft Punk van revolucionar la música electrònica als anys noranta i s’han mantingut a l’avantguarda sense ser especialment prolífics.

L’any 2013 van passar moltes coses rellevants al món: els traspassos d’Hugo Chávez i Nelson Mandela, l’escàndol Edward Snowden, el nomenament del primer papa llatinoamericà o la Via Catalana, la cadena humana de 400 quilòmetres de llarg i 1.600.000 participants creuant el país per reclamar la independència. En el món de la música, la història dirà que va ser l’estiu del Get lucky, de Daft Punk. Una cançó senzilla, addictiva, d’aires setanta i una tornada que mai s’oblida. Una nova volta de full d’un duet del qual mai pots esperar res gaire semblant respecte al que havien fet abans. Després de Homeworks, el seu històric primer disc, i de mantenir l’èxit amb Discovery i l’irresistible One more time, ara apostaven perquè Pharrell Williams posés veu al seu gran èxit comercial. La llegenda diu que Williams tenia tantes ganes de col·laborar amb els francesos que quan els va conèixer en una festa organitzada per Madonna els va dir que voldria treballar amb ells de qualsevol manera. Encara que fos tocant la pandereta. Finalment va fer força més.