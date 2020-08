Pau Capell, corredor: “Amb els amics compartim la passió per l’esport”

260x366 Pau Capell, a l’esquerra, amb el seu amic Pau Galí. / IMATGE CEDIDA Pau Capell, a l’esquerra, amb el seu amic Pau Galí. / IMATGE CEDIDA

Pau Capell no té cap amic sedentari. Mentre s’entrena damunt d’una bicicleta estàtica, el millor corredor del món de curses de muntanya de llarga distància explica que el seu cercle d’amistats està molt vinculat a l’esport. “La meva vida està lligada a la muntanya i gairebé totes les meves aficions, a part de córrer, són esportives. Amb els meus amics compartim la passió per l’esport i juguem a golf i a pàdel. També tinc amics de quan era petit que no estan lligats al món de l’esport professional però que són molt actius. Amics de veritat, vull dir. Els coneguts ja seria una altra cosa”, assegura l’atleta.

No és casualitat, doncs, que Capell mantingui una bona amistat amb Pau Galí, amb qui comparteix la passió per l’esport i l’amor per la muntanya. “Amb el Pau ens vam conèixer perquè jo li feia d’entrenador i s’ha convertit en un gran amic. M’ajuda en tot el que pot i m’acompanya per fer les assistències a les curses”. Una de les coses que el Pau valora més de la seva amistat és la sinceritat. “Crec que és vital que quan tractes amb un amic o amiga et pugui dir les coses bones i les dolentes”. En Pau Galí ha estat al costat de Capell en molts dels reptes que l’ultrafondista ha superat amb escreix, com l’última edició de la Transgrancanaria que es va disputar al mes de març i en què Capell va conquerir la quarta victòria consecutiva. “M’ajuda sempre i em dona molts ànims i motivació per superar les curses”, explica. El pròxim repte personal de Capell també tindrà el suport del Pau i d’altres amics i familiars.

Per al 28 d’agost l’ultrafondista s’ha proposat batre el seu propi rècord i córrer en solitari l’Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) en menys de 20 hores i 19 minuts. Enguany no hi haurà la cridòria habitual a Chamonix, ja que la cursa es va cancel·lar a causa de la pandèmia. “Durant el confinament, veient que es cancel·laven moltes curses, vaig decidir mantenir la motivació de l’entrenament amb un objectiu molt difícil: superar el rècord del Mont Blanc”. Per recórrer en un temps rècord i en solitari els 171 quilòmetres amb un desnivell aproximat de 10.000 metres, el Pau tindrà els seus molt a prop. “Faré els mateixos avituallaments que hi ha a la cursa oficial per intentar simular el que seria. I això ho faran la meva família i els meus amics. La meva família sempre ve amb mi: el meu germà, la meva germana i els amics, com el Pau. Són un equip de deu persones i s’aniran repartint pels avituallaments per donar-me menjar, aigua i el que pugui necessitar”. Després de creuar França, Suïssa i Itàlia en menys d’un dia, el Pau no té previst descansar. “De moment tinc diferents curses confirmades com el Trail Menorca Camí de Cavalls a l’octubre, i al novembre marxo a Costa Rica i la Patagònia a fer dues curses allà. I tinc alguna cursa per Catalunya més petitona. El meu objectiu és intentar acabar la temporada sobretot amb el Mont Blanc i a Menorca i després el que vingui fins al desembre. Normalment al desembre i al gener descansava i aquest any buscaré curses”, afirma Capell, que acaba reconeixent que no sap estar-se quiet.