Aconseguir estrelles per a tu

‘Quisiera ser’ el Dúo Dinámico

(1961)

Han passat seixanta anys des que els barcelonins Manuel de la Calva i Ramón Arcusa van formar el Dúo Dinámico. La col·lecció de números u de la seva trajectòria és llarga i voluminosa, amb diverses cançons que formen part de l’imaginari popular. Quince años tiene mi amor, difícilment publicable avui dia per l’edat de la protagonista, Esos ojitos negros, Perdóname, Somos jóvenes o Amor de verano, clàssics immortals de la revetlla catalana. D’entre totes elles, la seva gran cançó de l’estiu va ser Quisiera se r, promoguda per la participació del duet català al Festival de Benidorm del 1961, una de les antigues vares de mesurar el hit estiuenc local.

En un any que el món gravitava al voltant de la Guerra Freda -JFK surt escollit president dels Estats Units, Iuri Gagarin aconsegueix ser el primer home a orbitar la Terra i es comença a construir el Mur de Berlín- i en què el franquisme començava a tenir escletxes d’apertura, les cançons optimistes de promeses enlluernadores van ser les preferides del públic. Quisiera ser parla de fer coses impossibles per amor: convertir-se en un rossinyol per cantar a prop de la persona estimada, aconseguir estrelles i ser una aurora boreal. Eren bons temps per a la cançó romàntica, que va tenir en el Dúo Dinámico, precursors del pop en castellà, un dels seus grans exponents. Després d’ells vindrien els grans grups pop dels seixanta, emmirallats principalment en l’escena mersey beat i els Beatles, que aquell mateix any debutaven al mític The Cavern de Liverpool.

El que segur que no imaginava el llavors joveníssim duet català era que, en ple 2020, protagonitzarien l’involuntari himne dels mesos de confinament. El seu Resistiré, publicat en la segona etapa del grup, als anys vuitanta, ha amplificat la seva veu com feia dècades que no els passava. Tot gràcies a una lletra d’exaltació a l’autoreivindicació, valentia i força de voluntat. A falta d’una cançó que s’encarregui de protagonitzar aquest estiu, l’etern Dúo Dinámico tornarà a sonar en moltes terrasses, igual que ho va començar a fer l’any 1961.