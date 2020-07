Un nou suplement de l’ARA per descobrir els productes de la terra

260x366 Portada del nou suplement Portada del nou suplement

Conèixer els productes de proximitat, els seus productors i la sortida que tenen serveix per enfortir la vinculació amb el territori. Per tenir una visió àmplia de què ofereixen els productors de casa nostra, l’ARA publica aquest diumenge, 19 de juliol, una nova edició del suplement Productes de la Terra, amb el qual els lectors del diari es podran endinsar en l’alimentació i la gastronomia amb visió local.

En el suplement trobarem les veus de productors, comercialitzadors, distribuïdors i superfícies comercials que tenen com a prioritat els productes de proximitat. Gràcies al seu coneixement del territori, els experts de l’ARA fan una selecció dels productes de km 0 més destacats i explicaran als lectors on trobar-los. Les propostes aniran acompanyades de receptes que permeten treure el màxim profit als productes recomanats. El suplement també inclou reportatges sobre, per exemple, el paper d’un sentit com la vista a l’hora de triar el menjar.

L’opció de treballar amb productes de la terra va més enllà del valor nutricional d’aquests aliments i del seu impacte en la salut dels consumidors: també té conseqüències directes en el medi ambient i en l’economia. Apostar per l’ slow food i els productes de proximitat és apostar per la sostenibilitat, ja que es redueix el consum de recursos naturals i de combustible en el seu transport. També hi entren en joc factors econòmics: donar suport als productes de proximitat potencia l’economia local i el territori que comparteixen els productors i els consumidors.

La gastronomia i l’alimentació saludable és un dels temes prioritaris del diari ARA, que sempre ha apostat per donar espai i veu als productors locals. A més de mostrar tota la diversitat del país, el suplement també pararà especial atenció al món de la cervesa.