L’any del rebot i de la tornada del turisme

UN CREIXEMENT ‘XINÈS’. El 2021 arriba beneït amb la millor carta de presentació possible: un predecessor nefast. Després d’un any de trencar rècords negatius, el 2021 els economistes esperen el contrari: que el rebot ens porti a assolir velocitats de creixement típiques dels països asiàtics. Hi ha unanimitat que creixerem per damunt del 6%.

MÉS ACCENTUAT A LES ILLES. Informes econòmics recents apunten les Balears com la comunitat que creixerà amb més força a l’Estat. Segons un estudi de BBVA Research, el 2021 el PIB a les Illes augmentarà un 10,5% –s’estima que el 2020 l’economia haurà caigut un 20%. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) augura un creixement encara més gran, d’un 12,4%. La Fundació Impulsa situa la recuperació econòmica de les Illes a partir del segon trimestre de 2021, és a dir, el mes d’abril. Tot i això, els informes coincideixen que l’economia no recuperarà els nivells prepandèmia fins al 2023.

MANTENIR ELS ERTO. Una de les claus perquè les economies espanyola i illenca remuntin, però, serà la perllongació dels expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO), que de moment finalitzen el 31 de gener. De fet, el govern espanyol, els sindicats i la patronal s’asseuran a la taula divendres 8 de gener per començar les negociacions que han d’acabar amb un nou allargament si no volen veure convertits els aturats temporals en treballadors que perdin definitivament el seu lloc de feina.

EL RETORN DEL TURISME. El Govern balear treballa per començar la temporada turística per Setmana Santa, és a dir, al març. L’Executiu fa un mes que treballa amb organismes com Turespaña, encarregats de promocionar les Illes arreu del món, per llançar una campanya difonent les Illes com a destinació segura sobretot enfocada als mercats britànic i alemany. L’objectiu és recuperar les xifres de visites d’abans que aparegués el virus. El 2019, les Balears varen rebre més de 16 milions de turistes.