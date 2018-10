Sánchez prioritza aliances amb ERC aprofitant la divisió del Govern català

Pedro Sánchez ha afegit un nou mantra al seu discurs aquesta setmana pel que fa a Catalunya. “Cal trencar la dinàmica de blocs”, ha repetit en més d’una ocasió, coincidint amb l’evidenciament de la divisió entre els dos partits que formen el Govern, per la votació en la qual ERC va votar amb el PSC i els comuns negant la delegació de vot als presos i exiliats de JxCat. El president espanyol ha començat a apuntar en la direcció que creu que es troba la solució a la qüestió catalana: la configuració de majories que traspassin la divisòria entre independentistes i no independentistes, creant noves aliances amb els sectors moderats del sobiranisme, més allunyats de l’unilateralisme: aïllant tant Ciutadans i el PP, a un extrem, com els sectors de l’independentisme que aposten per la ruptura, en l’altre. Traduït, això vol dir teixir aliances amb Esquerra tant a Madrid com a Catalunya, a través del PSC, prioritzant-los sobre JxCat, tal com confirmen a l’ARA fonts de l’executiu de Sánchez.

El govern espanyol va celebrar com una victòria pròpia la divisió entre ERC i el JxCat. Fonts pròximes al president Sánchez consideraven que els fets eren la confirmació que la seva estratègia de diàleg estava tenint èxit. “Mai no hem amagat que busquem prioritzar els sectors moderats de l’independentisme”, explicava a l’ARA un membre de l’executiu espanyol. I és que, obrint aquesta via, consideren que perd pistonada la unilateralitat i queden arraconats els elements més abrandats de l’independentisme, representats segons ells per Carles Puigdemont i pel president de la Generalitat, Quim Torra, a qui han deixat en un segon pla en el diàleg: ho demostra l’ajornament sine die de la reunió entre presidents pels volts de l’1 d’Octubre anunciada pel mateix Sánchez i que encara no té data.

La necessitat de teixir aliances més enllà dels blocs és compartida en part per ERC, sobretot a llarg termini. El fons del raonament és que només si els sectors moderats d’una banda i l’altra de l’eix nacional es retroalimenten i són prou forts per oferir cessions d’abast es podrà trobar una sortida satisfactòria al conflicte, segons expliquen fonts d’ERC a Madrid. L’objectiu d’eixamplar la base de l’independentisme que s’ha marcat la formació presidida per Oriol Junqueras busca teixir aliances amb tot “el republicanisme” i això, consideren, inclou un acostament als comuns i al PSC. Es podria materialitzar en les eleccions municipals, on la prioritat en molts ajuntaments serà tornar a buscar pactes d’esquerres, indiquen diverses fonts del partit.

Diferències de fons

És una estratègia a llarg termini, en la qual hi ha una coincidència instrumental entre els dos espais, tot i que l’estació final sigui diferent per a uns i altres: ERC creu que només amb un govern fort d’esquerres a Madrid es podrà arribar a pactar mai un referèndum. Per això estan interessats a sostenir el govern de Pedro Sánchez, allunyant el fantasma d’un executiu de Pablo Casado i Albert Rivera, que consideren que barraria el pas a qualsevol sortida pactada i alimentaria els sectors rupturistes de l’independentisme.

El govern espanyol, per la seva banda, veu en els republicans el ressorgiment del catalanisme moderat que, sense renunciar a l’objectiu de la independència, està disposat a posar per davant el pragmatisme, i per això estan oberts a cedir en aspectes pràctics que puguin servir per reforçar ERC per sobre dels seus rivals de l’entorn de JxCat. Fins i tot fantasiegen amb un trencament en dos d’aquest espai que aïlli encara més Puigdemont.

Però una cosa és desbloquejar una part de les transferències pendents per l’addicional tercera de l’Estatut com es va acordar fa unes setmanes i una altra és estar d’acord en l’estació d’arribada: a la Moncloa descarten a hores d’ara que la resolució del Procés hagi de passar per un referèndum que inclogui una pregunta sobre la independència, sinó que creuen que el referèndum ha de limitar-se a un nou Estatut.

Les dues parts mantenen una agenda de reunions amb Madrid diferenciada de la de JxCat, més intensa. Les trobades del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, amb membres de l’executiu de Sánchez són constants, i al PSOE insisteixen a remarcar que el clima d’entesa és òptim. No només això, sinó que també hi ha hagut visites de representants socialistes a Junqueras a la presó, més enllà de la que va fer a títol personal el diputat Carles Castillo a Estremera, segons indiquen les fonts consultades per l’ARA, informa Aleix Moldes. Però, tot i la coincidència de diagnosi a llarg a termini, l’existència de presos polítics pesa com una llosa, i dificulta l’estratègia d’entesa.

Els presos, determinants

ERC no donarà suport a assumptes determinants com els pressupostos si no hi ha gestos de Sánchez pel que fa al procediment judicial. El partit ha deixat clar que volen que la fiscalia retiri els càrrecs per seure a parlar, però, amb la mateixa determinació, l’executiu espanyol ha respost que no pensa intercedir en aquest assumpte. I, tot i així, a la Moncloa llancen la idea que els comptes podrien ser aprovats amb els vots favorables dels republicans i el PNB i l’abstenció del PDECat.

L’estratègia de Sánchez imita la que va liderar de manera menys ambiciosa l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría amb l’ operació diàleg, quan va alçar Junqueras interlocutor preferent “fins a un punt que fins i tot incomodava” l’exvicepresident, expliquen fonts republicanes. Aquell cop, però, l’aposta decidida per l’1-O i la falta de voluntat negociadora de Santamaría va enviar en orris el pla.

La situació ha canviat. No hi ha terminis i quan uns i altres posen les llums llargues veuen diferències, però també terreny comú.