Què vol dir subversiu?

Tinc vint-i-sis alumnes en una classe de primer de batxillerat i descobreixo, comentant un text que defineix Salvat-Papasseit com un autor subversiu, que no n’hi ha ni un que conegui el significat d’aquest adjectiu. Dues conclusions immediates: la primera, que l’empobriment del vocabulari dels nostres alumnes és més que preocupant, i la segona, que els amos del món estan aconseguint convèncer la gent que els canvis, si n’hi ha d’haver, s’han de fer d’acord amb ells. Han aconseguit que la subversió s’entengui només com un delicte, i està tan mal vista que s’ha perdut la paraula que la designava.

Així és el món. Multinacionals i governs que s’han posat d’acord a espantar la gent. La feina! Les pensions! L’assistència sanitària! Bona part dels nostres alumnes estudien més pensant en la feina que faran després que en el coneixement. Treure bones notes els interessa més que aprendre. Si un tema no ha de sortir a selectivitat, el consideren inútil. Si els sembla que una assignatura no els porta a una bona feina amb un bon sou, l’assignatura mateixa és qüestionada. Afegim-hi, a més, que aquests mateixos alumnes estan força o massa convençuts que si no són els millors o no es preparen bé, tindran problemes per trobar feina. Vist així, hi ha ben poc marge no ja per a la subversió, sinó també per a la protesta o per a la queixa. Dels instituts del franquisme, d’on sortíem en manifestació a denunciar l’aliança dels banquers i els policies i a cantar la dels obrers i els estudiants, hem passat als instituts conformistes d’aquesta democràcia dubtosa.

Ja he escrit, en alguna altra ocasió, que no soc gaire partidari de parlar a classe de l’actualitat política, perquè s’acostuma a caure en el terreny de l’opinió. El que hem de fer és oferir recursos perquè els alumnes jutgin la realitat i arribin a les seves pròpies conclusions. Hem d’atorgar poder als estudiants. Han de saber que tenen el poder de prendre decisions i que poden influir en moltes coses. No només votant. Han de saber que aquesta por al món que es trobaran és induïda i és la millor manera de fer baixar els sous.

Pel que fa a la paraula subversió, que els nostres alumnes sàpiguen, almenys, que els seus avis no només coneixen la paraula, sinó que l’omplen de sentit amb les seves protestes per unes pensions dignes.