Així ens censura Facebook

Qualsevol xarxa social és un filtre. I sovint els algoritmes que es fan servir per potenciar o amagar publicacions són qualsevol cosa menys transparents. Us n’explico un exemple que hem viscut a l’ARA Balears. El 9 de novembre vàrem publicar la notícia ‘Les al·lotes joves també es llancen al porno’. Arran d’un estudi de Lluís Ballester, Maria Llull hi explicava que les al·lotes consumeixen pornografia pels mateixos motius que els al·lots. A la imatge es veia una mà de dona dins uns pantalons, sense ensenyar res.

Just després d’intentar publicar-la a la nostra pàgina a la xarxa social, la notícia va desaparèixer i Facebook etiquetà el nostre perfil com a spam i en limità la difusió temporalment. La nostra responsable de màrqueting, Maria Ferrer, al·legà contra la sanció, però no vàrem rebre cap resposta. Va requerir atenció tècnica com a usuària i va aconseguir un xat amb un tècnic de Facebook. Li va preguntar per què ens havien penalitzat i, després de dies, va contestar que al principi el sistema ens havia marcat com a spam “de manera errònia”, però li digueren que també hi havia dues publicacions nostres que “infringien les polítiques en temes de nuesa”.

Segons el treballador de Facebook, qualsevol zoom que es faci en una imatge a una part del cos, encara que sigui una mà, pot vulnerar les polítiques de nuesa. Ens va enviar un enllaç en què s’explicava, però li vàrem fer notar que només s’aplica a les publicacions que es promocionen pagant, i la de les al·lotes no ho era. Hi vàrem insistir preguntant on havíem infringit la norma. Gairebé dos mesos després de la sanció, encara n’esperam resposta. Aquest no és un cas aïllat, tingueu-ho en compte quan us informau per Facebook.