Bauzá, l'expresident desinformador

L’1 d’octubre de 2017 els serveis sanitaris catalans, segons el seu propi recompte, varen atendre 991 persones, incloent-n’hi 23 de més de 79 anys i dos nins de menys d’11. Aquella mateixa setmana, 75 ciutadans més varen anar al metge per ferides i cops rebuts en el referèndum. En total, més de mil lesionats per culpa de l’actuació desproporcionada de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que només cercaven una cosa: impedir que la gent votàs. Tot i això, l’expresident José Ramón Bauzá, arran de l’assalt dels trumpistes al Capitoli, va piular dijous que calia reconèixer “la immensa professionalitat” dels dos cossos policials espanyols, que, “davant un veritable intent de cop com el de Catalunya del 2017 (amb molta més violència que als EUA), el mal més gran que es va haver de lamentar va ser un dit petit dislocat”.

L’1-O no va ser un ‘cop’ de cap mena, sinó un intent d’expressió democràtica, i sí que hi va haver molta violència –queda algú que no hagi vist els vídeos?– però tota, a diferència del cas dels EUA, va ser responsabilitat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil –varen carregar davant meu contra multituds pacífiques. Tot i això, davant el retret d’un altre usuari de Twitter que va recordar a Bauzá que als incidents del Capitoli hi havien mort quatre persones, l’expresident va tenir l’acudit d’afegir que a Catalunya si no hi havia mort ningú “no va ser perquè els manifestants fossin pacífics, sinó perquè la policia va saber fer la feina com tocava”.

La veritat és que els trumpistes han intentat el mateix que varen aconseguir, amb violència, els policies que Bauzá defensa: robar les urnes i segrestar la democràcia. I que l’expresident de les Illes, per vergonya nostra, és un desinformador pagat per tots.