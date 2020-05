Catifa arnada per a hotelers i constructors

El Govern ho ha tornat a fer: ha desplegat una catifa vermella als hotelers, als constructors i als inversors que vulguin jugar amb ells –o sigui: als fons voltor–. El Decret llei de mesures urgents per a l’impuls de l’economia té alguns punts interessants, com la possibilitat de reconvertir allotjaments turístics en habitatges de protecció oficial i l’impuls a les energies renovables, però també n’hi ha d’altres que fan olor de llet passada. Que es pugui ampliar la superfície dels hotels fins a un 15% sense llicència, per exemple, i que els adolescents de fins a 15 anys no comptin per als màxims de places d’allotjaments turístics. Això últim, tot sol, significa un augment potencial de desenes de milers de visitants l’any.

Una altra vegada, davant d’una crisi econòmica, la solució passa per fer concessions en contra del model amb què els partits del Pacte fa temps que s’omplen la boca. Però aquesta catifa vermella ja està un poc arnada. Poques empreses hoteleres tindran recursos per invertir en ampliacions que no sumin places noves, després del cop de puny al fetge que ha estat el coronavirus. En canvi, aquesta mesura del Govern pot fer més atractius alguns hotels per als voltors que cerquin com treure profit d’aquesta crisi. Pot permetre que els seus propietaris n’apugin el preu quan se’ls venguin a nous inversors.

En tot cas, és difícil de creure que el sector de la construcció pugui absorbir, ni que sigui en part, la pèrdua de volum de negoci i de mà d’obra que implica la caiguda del turisme. Prou feina tindrà a recuperar-se, i un cambrer no és un paleta, la mobilitat laboral no serà tan senzilla. El pla del Govern cerca reforçar els sectors de sempre. I tot i això no és gens clar que ho pugui aconseguir.