Ciutadans, el partit Frankenstein

La majoria esperava que la més gran de les vies d’aigua del 'Titanic' que és ara el PP balear, l’expresident José Ramón Bauzá, anàs a parar a Vox. El seu nacionalisme radical –farcit d’al·lèrgia a tot allò que soni a català i de declaracions passades de voltes– hi encaixava perfectament. Però resulta que ja feia temps que flirtejava amb Ciutadans, un partit que s’està especialitzant a aixoplugar polítics més ambiciosos que capaços i que han acabat en atzucacs en altres formacions.

Només Ciutadans és capaç d’assumir sense cap problema, en una sola setmana, la incorporació de l’exsocialista Joan Mesquida i de l’expopular José Ramón Bauzá, que afirma que ha deixat el PP perquè el considera tou. Albert Rivera, convertit en el Víctor Frankenstein de la política espanyola, cus al seu partit aquestes dues peces que haurien de ser ideològicament gairebé antagòniques. I no passa res. A Ciutadans hi cap qualsevol mentre sigui prou anticatalà. Així, Rivera afegeix Mesquida i Bauzá a un engendre fet de pedaços al qual ja ha sumat l’ex-primer ministre francès Manuel Valls i l’exministre socialista Celestino Corbacho. Tots quatre són personatges que molts havien donat (políticament) per morts, però que tenen clar que volen reviure. Sigui com sigui.

Vox també ha captat polítics del PP, i probablement en seduirà més, però se n’endú els de l’ala més dura i intransigent, en coherència amb la seva línia d’extrema dreta. Ciutadans, en canvi, no és una formació tan triada. Probablement perquè no té un filtre tan definit, i això tan sols vol dir que tampoc no té gaire clara la seva línia ideològica, o que en té clara la buidor.