Escórrer una gallina per treure’n ous

Si algun desaprensiu atrapa una gallina i l’escorre agafant-la amb una mà per les potes i amb l’altra pel coll, no en traurà ous. Com a molt en sortirà algun xiscle agònic, seguit d’un ‘crec’ i, probablement, sang. Això sembla bastant obvi, però algú li ho hauria de deixar clar a Pedro Sánchez, perquè és el que estan fent ell i la ministra María Jesús Montero amb les Illes Balears: escórrer-les per treure’n doblers. Es pensen que l’Arxipèlag és la gallina dels ous d’or, i no és estrany: tot i que és la comunitat més colpejada econòmicament pel coronavirus és la segona que aporta més doblers a l’Estat i la tercera per la coa a l’hora de rebre inversions.

De moment, les Balears ja fa una bona estona que xisclen: amb el principal sector econòmic –el turisme– enfonsat, el PIB desplomat un 40,5% fins al juny i el doble d’atur que l’any passat en aquesta mateixa època. Però mentre Sánchez i Montero retorcen i escorren les Illes, per veure si en surt algun euro més, el Govern protesta tímidament i el diputat socialista al Congrés, Pere Joan Pons, aplaudeix. Ah, a més la delegada del govern espanyol i exbatlessa de Palma, Aina Calvo, ho defensa amb un exercici de prestidigitació financera: comptant els doblers d’Europa com si fossin de Madrid. Tot plegat, un espectacle.

Ara és el moment de veure què són capaços de fer el Govern balear, la presidenta, Francina Armengol, i els partits del Pacte amb representació al Congrés per evitar que la gallina arribi al ‘crec’ i a la sang. De moment, no sembla que tinguin gaire empenta. I mentrestant, Biel Company, que fa veure que s’indigna, es frega les mans. Tindrà arguments per criticar la presidenta, tot i que els governs espanyols en mans del PP també són grans aficionats a escórrer.