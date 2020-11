Informar per ajudar a fer un món millor

El primer que vaig escriure per a l’ARA va ser un reportatge sobre el repte de desmuntar el gueto palmesà de Son Banya. D’això en fa un poc més de deu anys, aquell article era per a un número zero –així és com es diuen les proves que es fan abans de posar en marxa una publicació periòdica– i en aquell moment no em podia imaginar que acabaria anant a parar a la redacció de Barcelona per, més tard, tornar a Mallorca a encapçalar l’ARA Balears. Llavors tan sols m’il·lusionava formar part del naixement d’un nou diari en català que era atrevit i professional a la vegada.

L’ARA i l’ARA Balears –que ja té set anys– treballen per al mateix: fer periodisme lliure, útil, compromès i rigorós. Són dos projectes germans que demostren cada dia com la informació i la reflexió poden ajudar la societat. Perquè aquesta és la clau de tot: fer periodisme, no per explicar coses i prou, sinó per entendre-les millor i permetre que es pugui actuar en conseqüència.

El nostre repte és, a través de la informació, ajudar a fer un món millor, i continuarem abordant-lo de nou cada dia, tal com hem fet durant deu anys des de la redacció de Barcelona i des d’en fa set a la de Palma. Ho farem, com sempre, partint de la innovació: estigueu atents als canvis que s’acosten per als canals digitals de l’ARA i l’ARA Balears, segur que els sabreu apreciar tant com a nosaltres ens il·lusionen.

Una dècada després, el gueto de Son Banya continua. Hi ha coses que duren massa, i promeses que també costen massa de complir. Però bastants habitants ja n’han pogut marxar. L’ARA i l’ARA Balears, en canvi, són cada pic més forts. Cada cosa té el seu moment i ara és l’hora, més que mai, del periodisme ben fet.