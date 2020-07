Llegir la història amb ulls plens de prejudicis

Els espanyols eren més avançats que totes les civilitzacions americanes amb què es van trobar a partir del 1492? Durant dècades molts ho han afirmat, sota el franquisme aquesta era la versió oficial. Al segle XXI costa més, però encara hi ha qui ho proclama. Qui assegura que quan “dues civilitzacions” es troben “el sistema més avançat s’imposa ineludiblement al menys avançat”. A aquests potser caldria preguntar-los, per exemple, per la caiguda de l’imperi Hitita a mans dels pobles de la mar –i d’una crisi interna– o sobre l’esfondrament de Roma per la pressió dels qui els romans creien bàrbars. Afirmar que un poble és més avançat o retardat que un altre només delata els prejudicis de qui parla.

Això és el que ha fet aquesta setmana el president del Rotary Club de Mallorca, Pablo Pomar Moya-Prats, en un article publicitari (pagat) difós en un mitjà escrit de Mallorca. Per defensar el “civilitzador” Juníper Serra critica els que l’acusen de racista per jutjar-lo amb una moral actual. I ho fa jutjant-lo amb els seus valors (no gaire) actuals, però per defensar-lo. No només això, també justifica la conquesta d’Amèrica, que respondria a “les regles immutables de l’evolució humana cap al progrés”. Acusa els que critiquen Serra d’ignorants però alhora és capaç de deixar anar que els pobles americans ni tan sols cultivaven. I ho remata defensant la conquesta: “No hi podia haver cap altre resultat que la imposició dels europeus, molt més avançats individualment i col·lectiva. El resultat general és positiu perquè els pobles sotmesos obtenen el guany de recórrer en poques generacions el que al poble vencedor li ha costat diversos segles, encara que sigui cert que en molts casos això ha comportat un detestable genocidi”.