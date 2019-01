MÉS vol ser d’esquerres o de centre?

MÉS què és? Un estudi de la Fundació Gadeso indica que és la formació política que els ciutadans situen més propera al centre ideològic. Segons l’entitat, de mitjana, els enquestats li donen un 4,7 en una escala en què el 10 és la posició més a la dreta possible. Més a l’esquerra hi deixen el PSIB, amb un 4, i Podem, amb un 3. De totes les formacions polítiques, MÉS és la que s’acosta més al 5, que representa el centre ideològic absolut. És sorprenent, perquè històricament els dirigents ecosobiranistes –sobretot els d’Iniciativa– han intentat situar-se més a l’esquerra que el PSOE. L’estudi indica que, si és el que encara pretenen, sembla que no se’n surten, i que els ciutadans els situen en l’eix esquerra-dreta com a competència directa dels socialistes i d’El Pi, també a la vora del centre amb un 5,5.

Les enquestes que avalen aquest informe són recents, d’aquest mateix mes, i indiquen una percepció que pot variar a mesura que s’acosti la cita electoral del maig. MÉS haurà de definir quina posició ideològica vol transmetre –és evident que els membres de la formació saben on es volen situar a si mateixos, però això no vol dir que ho sàpiguen comunicar– i actuar en conseqüència. Això pot implicar anar més enllà de les propostes encasellades en la correcció política habitual i atrevir-se a ser més provocadors, o al revés, i intentar aprofitar per rascar vots al centre ideològic. Sigui com sigui, el resultat d’aquesta enquesta pot servir als ecosobiranistes per veure on els situa una part de la ciutadania i actuar en conseqüència, per decidir quin camí electoral volen prendre. Sigui com sigui, no queda gaire perquè la campanya electoral deixi clar el seu camí.