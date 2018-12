Més feina i menys orgull, expresident

S’ha de ser d’una pasta especial per votar sense remordiments a favor de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. Però que pitjar un botó a l’hemicicle per sotmetre un govern elegit democràticament sigui una de les 'feines' que fan sentir més orgullós un senador diu molt de com és. És el cas de l’expresident José Ramón Bauzá, a qui sembla que li sobra orgull però li falta fer feina, segons l’article de Maria Llull que publicam avui i el retrata com el representant de les Balears al Senat menys treballador.

L’expresident popular sí que ha dedicat una bona part del seu temps a cultivar la catalanofòbia, a radicalitzar les seves opinions a Twitter –que escampa a balquena, algunes de farcides amb 'videoselfies' carregades d’odi a l’independentisme– i a promoure la discòrdia. Més que representar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, Bauzá sembla que prefereix dedicar-se a perjudicar els interessos dels catalanoparlants en general i dels independentistes en particular.

El Govern Bauzá és una de les etapes més conflictives de la història recent de les Illes Balears, amb manifestacions històriques i mobilitzacions sense precedents encaminades a intentar frenar els seus atacs a la immersió lingüística i la concòrdia social. Tot i això, i la poca feina que demostra a la Cambra Alta, l’expresident es dedica a donar lliçons. A cercar protagonisme. És sorprenent i seria gairebé divertit, si no fos perquè tot això –el temps que hi dedica– li ho pagam amb els doblers que surten dels nostres impostos. Si per ventura em llegís –que ho dubt–, li demanaria que rebaixàs el to del seu orgull i que treballàs més per tots els ciutadans de les Illes.