Neotoponímia: ni Orwell s’ho hauria imaginat

Quan George Orwell va escriure 1984 es va inventar un règim totalitari que fins i tot canviava l’idioma, creant la novaparla, per limitar la capacitat dels súbdits d’expressar-se a si mateixos qualsevol pensament crític. Ho va fer exagerant els mecanismes de perversió del llenguatge que havien utilitzat els règims totalitaris que criticava a la novel·la, com el nazi. El que segurament no es va imaginar és que no caldria cap govern autoritari perquè aparegués, com a mínim en part, una altra mena de novaparla. I que això podria passar en un lloc com ara Mallorca, tal com explica Kike Oñate en el reportatge a l’ARA Balears.

La neotoponímia impulsada pel turisme i els interessos comercials, que fa oblidar els noms de sempre perquè inclouen conceptes poc aptes per al màrqueting, no és res més que una novaparla. Diferent de la que es va imaginar Orwell, però que va en el mateix sentit:limitar la possibilitat que autòctons –i visitants, sobretot– puguin tenir cap mena de mala sensació sobre un lloc amb el qual es fa negoci. Un topònim format per paraules com ara ‘mosques’ i ‘enderrocat’ resulta difícil de vendre. Perquè d’això es tracta, ja sigui amb el turisme o la construcció, de vendre el territori.

La novaparla empesa per un sistema econòmic basat en la depredació del territori no només canvia el nom dels llocs; també converteix l’ampliació d’un aeroport en una modernització, una autopista en una carretera desdoblada, i les protestes contra la massificació turística en turismofòbia. Encara no som consicents de la magnitud de les conseqüències, no només socials i econòmiques, sinó també culturals, del model econòmic al qual ens hem venut les Illes Balears. Tot just ho començam a veure.