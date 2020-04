No, tot no anirà bé. Deixem de ser ingenus

El coronavirus sembla prou controlat a les Balears, però continua escampant-se, el perill de saturar el sistema sanitari no ha desaparegut i ja han mort devers dos centenars de persones. Continuam confinats a casa sota un sistema de vigilància policial que ja ha posat més de 12.000 multes, el govern espanyol ha decidit que pot controlar què és veritat i què és desinformació i, sobretot, ens espera una crisi econòmica sense precedents des de la Guerra Civil. I mentrestant alguns van dient que tot anirà bé. Menteixen.

Les coses no van bé i és previsible que vagin pitjor abans de començar a millorar. La majoria ens en sortirem? Segur. Però el primer que cal per fer-ho és deixar de banda la ingenuïtat, encara que sigui d’aparador, i analitzar la realitat tal com és. El futur proper, sense que hi hagi cap rebrot del virus, implica mesos de restriccions socials, de controls policials, de llibertats personals coartades i l’enfonsament de l’economia illenca. El principal motor que hem tingut, el monocultiu turístic, trigarà a tornar-se a posar en marxa i és difícil que ho pugui fer al ritme d’abans del febrer. Això implica més pobresa, més gent sense feina que se cercarà la vida com pugui –encara que sigui de manera il·legal–, el sobreesforç dels serveis socials i l’augment encara més gran del deute públic i de la diferència entre rics i pobres. Tot això, en una societat amb una identitat poc cohesionada i acostumada a tenir a l’abast llocs de feina no qualificats.

Deixem de ser ingenus i agafem el bou per les banyes. Hem de decidir com volem sortir-nos-en, si volem continuar sent tan vulnerables a una situació com aquesta, i començar a actuar sabent que durant una temporada llarga poques coses aniran bé.