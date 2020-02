Què hem de fer per aturar-ho? Hi ha cap manera de demanar responsabilitats? Això m’ho preguntava, perplexa, una amiga que acabava de llegir les notícies de les sis detencions a Palma i a Maó per l’explotació sexual de menors, algunes tutelades o ateses pels consells insulars respectius. La pregunta té molt de sentit. I la resposta dels polítics del Pacte, que és un problema que afecta tota la societat i que s’ha d’abordar així, és certa, però no està sencera, no n’hi ha prou.

La meva resposta ha estat:“L’única manera és que se sàpiga tot”. No calen noms ni detalls morbosos, però algú ens ha d’explicar fins on arriba el problema als centres de menors, i entre tots hem d’esbrinar fins on s’escampa a fora. També hem de saber –concretament, aquí sí que calen detalls– què fan la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per combatre l’explotació sexual de menors i les agressions i abusos sexuals en general.

De moment, tot i això, el Consell de Mallorca continua optant per l’opacitat. El Pacte ha vetat la comissió d’investigació sobre l’escàndol de la prostitució de menors tutelades en una jugada que políticament li sortirà cara, perquè és difícil de justificar i no s’arregla destinant més doblers als centres. I també continua sense donar les xifres reals del total de víctimes afectades que han estat sota la tutela de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Les amaga perquè són massa altes per admetre-les o perquè ni tan sols les sap?

Si no ens ho volen explicar, caldrà forçar-los a fer-ho. Els mitjans de comunicació ens hem d’autoimposar aquest repte, però la societat, i sobretot els votants d’esquerres, també tenen l’oportunitat de fer saber als polítics que volen tota la veritat, sense tacticismes. La veritat i prou.