Suspendre en transparència o en dades

El proper dia 11 farà deu mesos que l’OMS va declarar que l’epidèmia de covid-19 ja era una pandèmia. I durant aquests deu mesos el Govern balear ha estat incapaç d’habilitar un portal per oferir a ciutadans, periodistes i experts, de manera eficaç, ràpida i transparent, les principals dades sobre l’evolució del coronavirus. No cal anar gaire lluny per trobar un referent: només cal mirar el portal DadesCovid.cat del Govern català, que fa bastants mesos que funciona.

Deixant de banda els canvis de criteri a l’hora de lliurar les dades que han complicat el seguiment de la pandèmia, per estar al cas de l’evolució del virus a les Balears cal seguir la nota de premsa diària que publica el Govern –en pdf, un format que no permet descarregar les xifres per treballar-les–, els informes d’Epidemiologia –contenen més informació, però també en pdf i surten com a molt un pic a la setmana– i el mapa fet amb el visor de l’IDEIB –que s’actualitza sovint i inclou dades per municipis, però tampoc es poden descarregar i només ofereix xifres absolutes, que sense ponderar-se amb la població tampoc permeten comparacions. Per fer el seguiment de la pandèmia cal fer una gimcana de recerca de dades, i mantenir i muntar i actualitzar per compte propi una base de dades. I tot i això sovint manca informació, que el servei de comunicació de la Conselleria de Salut fa tot el que pot per lliurar amb rapidesa quan se li demana.

Compareu tota cursa d’obstacles amb DadesCovid.cat: totes les dades possibles, actualitzades cada dia, amb gràfiques dinàmiques, fins i tot a escala municipal i descarregables en fitxers de fulls de càlcul. El Govern balear suspèn, o bé en transparència o bé –i seria pitjor– en capacitat de tractar la informació de què disposa.